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Латвийцы все меньше интересуются разработкой госбюджета

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Evija Trifanova / LETA

Процессом разработки государственного бюджета интересуется каждый пятый житель Латвии, но этот интерес имеет тенденцию к снижению. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного Советом по фискальной дисциплине (СФД) и исследовательским центром SKDS.

Снижение интереса к процессу разработки бюджета наблюдается с 2016 года, когда им интересовались 25% респондентов. В текущем году этот показатель составляет 19%.

В качестве основного источника информации о бюджете опрошенные чаще всего называли телевидение и интернет-порталы, также увеличилось использование в качестве источника информации сайтов государственных органов.

Работу правительства по выполнению бюджета опрошенные оценили на четыре из десяти пунктов.

Как отмечает СФД, неизменными остались три сферы, в отношении которых латвийцы допускают сокращение бюджета в критические моменты, а также постоянен список отраслей, где уменьшение бюджета, по мнению опрошенных, недопустимо. Жители Латвии не считают возможным уменьшать расходы на здравоохранение, социальную защиту, образование и науку, но допускают сокращение расходов на зарплаты в государственном управлении, поддержку искусства и культуры, оборону и внутреннюю безопасность.

87% опрошенных для обеспечения сбалансированного бюджета рекомендуют властям оптимизировать расходы, а не увеличивать налоги.

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