Объявят результаты исследования культурно-исторического наследия в зоне магистрали «Rail Baltica»

В среду, 27 июня, состоится пресс-конференция о результатах исследования культурно-исторического наследия на территории планируемой железнодорожной магистрали «Rail Baltica», сообщила агентству ЛЕTA представитель предприятия «Европейские железнодорожные линии» Рита Воронкова.

К настоящему времени выявлено культурно-историческое наследие в районе будущей трассы «Rail Baltica» в центральной части Латвии, закончены полевые работы по выявлению культурно-исторического наследия, полностью обследована территория трассы в Риге на обоих берегах Даугавы, собрана информация об архитектурных и индустриальных объектах в зоне трассы.

Наибольшую часть открытий составляют военно-исторические свидетельства 20-го века.

В исследовании участвовали археологи, историки, архитекторы, исследователи индустриального наследия, геодезисты, специалисты по лазерному сканированию. Специалисты обследовали территорию протяженностью более 100 км.

Пресс-конференция состоится в 11.00 на планируемой территории «Rail Baltica» в Кекавском крае.

В ней примут участие руководитель исследований предприятия «Европейские железнодорожные линии» Илзе Лукстиня, руководитель группы специалистов Института истории Латвии Латвийского университета, участники исследования и археологи.

Проект «Rail Baltica» предусматривает прокладку железнодорожной магистрали с колеей европейской ширины от Таллина до литовско-польской границы.

По последним расчетам, общие расходы на проект «Rail Baltica» достигнут 5,8 млрд евро, часть из них будет покрыта из средств ЕС.