Европа вступилась за «Северный поток-2»

Еврокомиссия пообещала защищать экономические интересы компаний, против которых США могут ввести санкции из-за участия в строительстве газопровода «Северный поток-2». Такое заявление сделал замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, которого цитирует ТАСС.

«Мы [Евросоюз] тоже являемся крупной экономикой, и мы должны защищать свои экономические интересы, свои компании. Но мы предпочитаем вести переговоры, поскольку являемся союзниками и считаем США ближайшим [союзником]. Так что давайте вести переговоры, обсуждать этот вопрос, так как я думаю, что наша [европейцев] цель, наша заинтересованность, заключающаяся в том, чтобы иметь жизнеспособную и реформированную Украину, чрезвычайно близка обеим сторонам [и ЕС, и США]», — сказал Шефчович.

По его словам, ЕС рассчитывает на скорое возобновление работы совместного с США органа — Совета по энергетике. Его ближайшее заседание может состояться в начале июля. «Имею в виду формат, предусматривающий встречи госсекретаря США и американского министра энергетики с европейскими коллегами, в данном случае с Федерикой Могерини и мной», — сказал Шефчович.

Принятый в прошлом году в США закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) предусматривает возможность введения ограничений против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», которое должно завершиться в конце 2019 года. Таких компаний пять: немецкие Wintershall и Uniper, нидерландско-британская Royal Dutch Shell, французская ENGIE и австрийская OMV. Все они входят в инвестиционный консорциум. Оператором газопровода выступает компания Nord Stream AG, единственный акционер которой — российский «Газпром».

В конце мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что цель его страны — свернуть «Северный поток-2», чтобы не допустить энергетическую зависимость ЕС от России.

20 июня глава российского подразделения и член правления немецкой компании Uniper Райнер Хартманн назвал потенциальные санкции со стороны США очень опасными для европейских партнеров «Газпрома».