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В воздушном пространстве Балтии начинаются учения «Ramstein Alloy»

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы сегодня начинаются военные учения НАТО и союзников «Ramstein Alloy».

В ходе учений, которые проходят три раза в год, военно-воздушные силы отрабатывают защиту воздушного пространства Балтии, процедуры управления и связи, а также практическое патрулирование.

В этом году центральная роль в учениях отведена ВВС Эстонии и авиабазе Эмари.

В учениях примут дислоцированные в Эстонии французские истребители, а также подразделения ВВС Литвы, Польши, Португалии, Испании, Германии, Норвегии, Польши и Нидерландов,

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