Праздник песни и танца начинается с размахом

Праздник песни и танца, который начнется уже в эту субботу,30 июня, соберет в Риге 43,2 тыс. участников, что на 2,6 тыс. больше предыдущего праздника в 2013 году, пишет Diena.

В свою очередь количество посетителей мероприятий, по прогнозам организаторов, может составить около полумиллиона.

Организаторы, художественные руководители, Рижская дума, службы, ответственные за безопасность и медицинскую помощь, заверяют, что полностью готовы к историческому Празднику песни и танца в год столетия Латвии.

Праздник продлится с 30 июня до 8 июля, в его рамках пройдут 65 мероприятий, из них 44 будут бесплатными.