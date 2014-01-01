Зашла за молоком, а вышла инвалидом: туристка отсудила у Maxima 7 тыс евро (комментарий магазина)

На прошлой неделе, 21 июня, Русский TVNET опубликовал историю россиянки Натальи (имя изменено Прим. ред.), которая приехала в Латвию на соревнования по спортивному ориентированию для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Но, после посещения Maxima, где на женщину упала металлическая конструкция с банками, коробками и тяжелыми пакетами, Наталья вернулась домой на спецтранспорте с тяжелыми травмами. Спустя четыре года пострадавшая решила через суд попросить компенсацию у магазина. Сегодня мы публикуем комментарий представителя Maxima.

Для тех, кто, может быть, пропустил публикацию от 21 июня, напомним историю Натальи.

Итак, в 2014 году женщина приехала из российского Петразоводска в Латвию и рассчитывала завоевать призовое место на третье этапе Кубка Европы по спортивному ориентированию для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Но, спортсменка зашла за продуктами в екабпилскую Maxima. Женщина подошла к стойке с молочной продукцией, наклонилась, потянулась за товаром,

и тут на нее неожиданно рухнула металлическая конструкция с банками, коробками, тяжелыми пакетами.

В магазине вызвали «скорую», доставили в больницу, оказали первую помощь, а дальше женщину на специальном приспособленном для лежачих больных автомобиле транспортировали в родной Петрозаводск.

В Латвии Наталье предлагали пройти экстренную госпитализацию, но она была вынуждена отказаться, так как не могла оплатить лечение. Расходы за первичную диагностику оплатили сопровождающие спортсменки.

Дома стало хуже. Наталья прошла обследование, и выяснилось, что поход в супермаркет обернулся закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. После длительного лечения о спортивной карьере пришлось навсегда забыть.

Травма серьезно подорвала здоровье, а ее последствия оказались необратимы. Инвалид второй группы теперь нуждается в постоянном уходе.

Перед поездкой в Латвию женщина оформила страховку, но компенсации на лечение не получила, поскольку страховая компания на тот момент испытывала финансовые проблемы. А позже, в 2015 году страховая компания и вовсе была признана банкротом. То есть стало понятно, что женщине придется самой нести расходы за лечение и тогда (в 2017 году) она решила обратиться к петрозаводскому юристу Дмитрию Шамину.

«Мы просили суд взыскать в виде компенсации расходов на медицинские услуги и морального вреда порядка 14 тысяч евро,

- говорит юрист. Добровольно Maxima готова возместить 7 тысяч евро».

Комментарий Maxima

Янис Бесерис, директор департамента корпоративных отношений ООО «Maxima Latvija» так прокомментировал ситуацию с пострадавшей Натальей.

"Можем подтвердить, что примерно около четырех лет назад, летом 2014 года, в одном из магазинов Екабпилса произошел инцидент, в результате которого пострадала наша клиентка.

После происшествия оперативно была вызвана неотложная медицинская помощь, которая доставила покупательницу в больницу.

Принимая во внимание тот факт, что потерпевшая покупательница проживала в другой стране, лечение было продолжено за рубежом, и у предприятия не было информации о дальнейшем ходе лечения.

До октября 2017 года предприятие не получало никакой информации или претензий от пострадавшей покупательницы.

Более подробную информацию о претензии и последствиях происшествия мы получили только осенью 2017 года, когда Екабпилсский районный суд известил нас о возбужденном гражданском деле в связи с этим инцидентом.

Первоначально к иску не была приложена вся информация, которая необходима для оценки обоснования ущерба и его размера. Представитель покупательницы уточнил иск и представил дополнительную информацию в суд в начале 2018 года, и затем были начаты переговоры о возможном мировом соглашении.

Соответственно, в настоящее время ведется активный процесс переговоров с представителем пострадавшей покупательницы, и мы подтверждаем, что

«Maxima Latvija» готова оказать ей поддержку, выплатив компенсацию в связи с расходами на лечение, которые возникли в результате происшествия".

Итак, магазин не отказывается от ответственности, видимо, дело лишь в сумме. Надеемся, что стороны достигнут компромисса.