Продажа собранных в лесу ягод и грибов: кто должен платить налоги

Если доходы человека от реализации различных даров природы вместе с доходами от сельскохозяйственного производства и сельского туризма в течение года не превышают 3000 евро, ему не нужно регистрироваться в Службе госдоходов (СГД) как лицу, ведущему хозяйственную деятельность, а также не нужно платить подоходный налог и использовать кассовый аппарат, пишет rus.db.lv.

Как напоминает СГД, эти условия распространяются на людей, собирающих и продающих ягоды, грибы, дикорастущие лекарственные растения, цветы и др.

В то же время налоговая служба напоминает, что учет таких доходов необходимо вести, поскольку в случае,

если общий доход за год превысит 3000 евро, человек в течение пяти рабочих дней должен зарегистрироваться в СГД в качестве лица, ведущего хозяйственную деятельность,

информировать СГД о том, как будет вестись бухгалтерский учет, и в дальнейшем подавать годовую декларацию о доходах.

Во всех случаях, когда физическое лицо закупает ягоды или другие дары природы, оно должно быть зарегистрировано как лицо, ведущее хозяйственную деятельность, а если закупает ягоды от имени юридического лица, должно иметь оформленные трудовые отношения с этим юридическим лицом.

Кроме того, скупщики даров природы, которые выплачивают наличные деньги за ягоды, грибы и дикорастущие растения, должны составлять список выплат с указанием личных данных поставщиков, наименования товаров, их количества и выплачиваемых сумм.

СГД призывает людей, которые сдают ягоды и грибы скупщикам, обращать внимание на то, дают ли им подписаться в списке выплат, правильно ли указаны их данные и суммы.

Это важно не только для расчета выплат скупщиков ягод и грибов, но и для самих физических лиц, если им потребуется доказать происхождение доходов.

Информацию о выплаченных поставщикам суммах скупщики до 1 февраля каждого года должны подавать СГД, кроме случаев, когда выплаченная физическому лицу сумма необлагаемого дохода за собранные дары природы была меньше 300 евро.