О жестоком убийстве в Индии латвийки Лиги Скромане снимут фильм

О жестоком убийстве в Индии гражданки Латвии Лиги Скромане будет снят фильм, сообщил ее бывший сожитель Эндрю Джордан.

Недовольный работой индийской полиции, он также пообещал обратиться в Верховный суд Ирландии и Европейский суд по правам человека, сообщает портал «Times of India».

За киноленту возьмется индийский режиссер Виджу Варма, сообщает издание «Irish Mirror».

«Виджу согласился режиссировать и продюссировать фильм о том, как проходили поиски Лиги, и, возможно, в ходе съемок, нам удастся выяснить, что же на самом деле с ней произошло», сообщает изданию Джордан. «Это отличная возможность продемонстрировать огромные усилия и отзывчивость народа Кералы, которые изо всех сил старались нам помочь, а также осветить жестокое безразличие должностных лиц на каждом этапе этого дела».

Как уже сообщал Русский TVNET, тело женщины без головы было найдено на берегу реки Кералы. О страшной находке полиции сообщил юноша, который отравился на рыбалку.

По словам комиссара городской полиции П.Пракш, тело было изуродовано, рядом лежала голова.

Первоначальная экспертиза показала, что девушка умерла примерно месяц назад. Будет проведена экспертиза ДНК.

Лига прибыла на юг Индии, в штат Керала, чтобы пройти лечение по традиционным методам аюрведы.

Ранее сообщалось, что Лига страдает от тяжелой депрессии и она покинула центр аюрведы в поселке Потхенкоде. Один из местных водителей рассказал, что отвез женщину на близлежащий курорт, но и там Лигу найти не удалось.

Обе сестры прибыли в Индию, чтобы лечиться по методам аюрведы и занимались йогой. В среду утром Илзе посетила занятие по йоге, а Лига отправилась купить продукты, и больше с тех пор ее никто не видел. По словам сестры, очень подозрительно, что Лига не взяла ни документов, ни денег, ни телефон.