Новые скидки для владельцев Карты рижанина

В дополнение к имеющимся льготам пользователи Карты рижанина могут использовать скидку 20-50% на поездку по трем разным маршрутам на кораблике «Jūrmala», а также скидку 5% на весь ассортимент кондитерских изделий предприятия «Konditoreja159».

Обладателям Карты рижанина предлагается широкий спектр скидок и теперь доступно более 50 видов различных предложений.

Владельцы Карты рижанина, помимо льгот на проезд в общественном транспорте столицы, имеют ряд других бонусов – скидку 20% на услуги автостоянок Rīgas satiksme, как и скидки на товары и услуги различных компаний – это электроэнергия, стоматология, различные медуслуги, товары для дома, обучение, ритуальные услуги, аренда минибусов, разлечения и многое другое.

Владельцам Карты рижанина дешевле обойдутся медицинские и сопутствующие услуги в Рижской 1-й больнице, Рижской 2-й больнице, объединении медцентров VCA, санатории «Янтарный берег» и Рижском роддоме.

Также владельцы Карты рижанина могут со скидкой пройти обучение на водителей в автошколах Olens-S и Credo-Autoprieks.

Все скидки можно найти на сайте www.ridziniekakarte.lv.

Сообщаем, что любая компания имеет возможность стать партнером по сотрудничеству и предлагать скидки на свои услуги владельцам Карты рижанина, отправив заявку в раздел «Партнеры» на домашней странице «Rīdzinieka kartes».

Для получения Карты рижанина лицо должно быть задекларировано в Риге, или иметь собственность в городе. Заявку можно подать в электронном виде в разделе «E-pakalpojumi» на домашней странице «Rīgas satiksmes». Также карту можно оформить в любом центре по обслуживанию клиентов Rīgas satiksmes.