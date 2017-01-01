Расширили полномочия Совета по конкуренции в отношении муниципальных предприятий

Правительство во вторник одобрило поправки к закону о конкуренции, расширяющие полномочия Совета по конкуренции (СК) по отношению к нечестной конкуренции со стороны муниципальных предприятий.

Ранее рассмотрение этого вопроса неоднократно откладывалось, так как Министерство экономики не пришло к соглашению по этим поправкам с Латвийской ассоциацией больших городов (ЛАБГ).

Вчера после встречи с министром экономики Арвилом Ашераденсом ЛАБГ распространила заявление для СМИ, в котором указывает, что самоуправления обязаны обеспечивать жителям услуги также в случаях, когда частный предприниматель не видит выгоды участвовать в их оказании или качество услуг является недостаточно высоким.

Совет иностранных инвесторов в Латвии и Балтийский институт корпоративного управления призвали принять поправки в предложенной Минэкономики редакции, так как считают, что они помогут укрепить честную конкуренцию и хорошее управление.

В СК агентству ЛЕТА заявили, что поправки необходимы, так как одной из проблем в предпринимательской среде Латвии является несоблюдение принципа нейтралитета в действиях публичных лиц, проявляющееся в виде необоснованных преимуществ для обществ капитала публичных лиц. По данным опроса, проведенного СК в 2017 году, 64% предпринимателей считают актуальной проблемой отрасли ограничения конкуренции, создаваемые публичными лицами.

Поправки к закону о конкуренции предусматривают порядок, в котором СК сможет предпринимать меры против ограничивающих конкуренцию действий учреждений и обществ капитала публичных лиц.