Отказ от русского в частных ВУЗах: «Согласие» призывает президента не провозглашать поправки

Оппозиционная парламентская фракция «Согласия» сегодня направила президенту Латвии Раймонду Вейонису письмо с просьбой не провозглашать поправки к закону о вузах, запрещающие частным вузам осуществлять обучение на русском языке.

«Согласие» просит президента вернуть эти поправки в Сейм на повторное рассмотрение, сообщили агентству ЛЕТА представители партии.

При подготовке законопроекта к рассмотрению в третьем, окончательном чтении в него были включены предложения министра образования и науки Карлиса Шадурскиса, согласно корторым с 1 января 2019 года обучение во всех латвийских вузах и колледжах можно будет осуществлять только на госязыке, и прием студентов на программы обучения на других языках не будет разрешен, указывает «Согласие».

В заявлении для прессы «Согласие» отмечает, что эти предложения без основания были поданы на рассмотрение законопроекта в третьем чтении и не отвечают ни одной из целей, указанных подателем законопроекта в аннотации.

«Эти поспешные предложения не были концептуально обсуждены и оценены. По сути, приняв эти поправки, Сейм создал новые языковые ограничения в отношении процессов обучения и исследований в латвийских вузах и колледжах», - считает «Согласие».

Как сообщалось, Министерство образования и науки (МОН) предложило разрешить вузам и колледжам, реализующим программы обучения на языке, не отвечающем условиям закона о вузах, продолжить их реализацию до окончания срока аккредитации этих программ. Однако после 1 января 2019 года прием студентов на такие программы не будет разрешен.

Согласно действующему закону, на иностранном языке разрешается осуществлять обучение по таким программам, где это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы).

МОН обосновывает свое предложение тем, что с учетом поправок к закону об образовании в связи с реализацией программ обучения на этапе среднего образования необходимо установить четкие условия в отношении языка программ обучения в вузах и колледжах.

Так как государство регулирует критерии реализации программ обучения и критерии их аккредитации, оно вправе также устанавливать, на каком языке реализуются эти программы, считает МОН.

Как пояснили агентству ЛЕТА в МОН, данные изменения, которые регулируют употребление языков в частных вузах, следуют из недавно утвержденных поправок к закону об образовании, предусматривающих постепенный переход на обучение только на государственном языке в средней школе. До сих пор закон о вузах регулировал использование языков только в государственных вузах, но, так как высшее образование является делегированной государством функцией, такие же изменения необходимы и в частных вузах.

Обучение в вузах по-прежнему можно будет вести на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучение на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях - для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если учеба длится дольше шести месяцев.