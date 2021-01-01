Рейрс: надо добиться, чтобы к 2021 году детей в детдомах больше не было

Надо добиться, чтобы к 2021 году в детдомах больше не было детей, заявил сегодня на пресс-конференции министр благосостояния Янис Рейрс.

Он рассказал о поданных сегодня в Кабинет министров подготовленных Министерством благосостояния правилах о приемной семье и о центре поддержки внесемейной опеки, согласно которым с 1 июля 2018 года в Латвии начинают действовать специализированные приемные семьи и центры поддержки внесемейной опеки.

Эти центры заменят нынешнюю системы опеки, которая сейчас далека от семейной, пояснил Рейрс.

«К 20121 году необходимо добиться, чтобы в детдомах больше не было детей. Это достижимая цель», - подчеркнул он.

Представитель программы поддержки «Плечо» Лига Тетере сообщила, что программа действует с начала этого года и доказывает важность центров поддержки внесемейной опеки. Она предложила разработать методическое руководство для этих центров.

Директор Латвийской ассоциации поселков SOS Илзе Палея сказала, что оценивает разработанные Минблаг правила как большой шаг к упорядочению системы и надеется, что в будущем корзина услуг приемных семей будет увеличена.