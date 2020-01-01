На содержание и ремонт местных дорог требуется 130 млн евро в год

Ежегодно на содержание и ремонт только местных и грунтовых дорог требуется 130 млн евро, и обеспечить эти средства из одних только средств фондов ЕС невозможно, заявила представитель ГАО «Латвияс аутоцелю узтуретайс» (ЛАУ) Сигита Аудере.

Сейчас выделяемое на содержание автодорог финансирование в несколько раз меньше необходимого. Многие опасаются, что будет после 2020 года, когда софинансирование из еврофондов закончится, отметила она.

«Сейчас из госбюджета на дороги уходит 1/4 часть средств - и на содержание, и на строительство дорог, находящихся в ведении ЛАУ», - сказала Аудере.

Годовой бюджет ЛАУ - около 60 млн евро, и основная задача предприятия - обеспечить, чтобы дороги были проезжими на протяжении всего года. С нынешним финансированием полноценно содержать государственные автодороги на должном уровне невозможно, подчеркнула она. Поэтому все дороги поделены на классы содержания (высший A, затем B, C и низший D), и работы проводятся в приоритетной последовательности. Класс содержания устанавливается с учетом интенсивности дорожного движения, социально-экономического значения и классификации государственных автодорог (главные, региональные и местные).