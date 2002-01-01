На Домской площади будут гостить двухметровые медведи

Посольство Германии привезет в Ригу берлинских мишек (символ города, запечатленный в скульптурах). Поприветствовать 149 мишек United Buddy Bears можно будет на Домкой площади с 12 июля по 22 августа. Это будет их первый визит в Балтию, что является немецким подарком жителям Латвии по случаю столетия госудрства. Выставка организована посольством Германии в сотрудничестве с Рижской думой.

«United Buddy Bears» представляет государства, признанные Организацией Объединенных Наций, их жителей и культуру, но не политическую систему.

Медведи стоят плечом к плечу, символизируя толерантность и взаимопонимание между народами, мир будущего, где царит спокойствие.

С таким девизом двухметровые берлинские медведи путешествуют по миру, а с 2002 года, когда они впервые демонстрировались в Берлине, от медведей были в восторге примерно 40 миллионов посетителей выставок в 30 городах на всех континентах.

Каждая из 143 национальных фигур медведей была расписана кем-то из известных художников из разных стран.

Фигуру медведя-латыша разукрасил Каспар Зариньш. Его основным посланием является чувство счастья и оптимизма. Кроме того, посетители будут в восторге от пяти медведей, специально созданных для этой выставки и предназначенного для этой выставки «Рижского медведя», который останется в родной Риге после выставки. Эскизы Рижского медведя создали дети. Более детально познакомиться с Рижским медведем можно будет на церемонии открытия 12 июля.

Специальная миссия United Buddy Bears – помочь нуждающимся детям.

Поэтому United Buddy Bears вместе с Детским больничным фондом будут собирать пожертвования маленьким пациентам, которые не могут получить государственное финансирование на лечение.

Покровителем выставки является посол Федеративной Республики Германии в Латвии Рольф Шуте.

Патроны выставки и сами медведи рады приветствовать всех желающих на официальном открытии выставки 12 июля, в 12:30, на Домской площади. Выставка для посещений будет открыта шесть недель, вход – свободный.