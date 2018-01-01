Вузам выделили более 7 миллионов евро для уменьшения фрагментарности программ

Вузы смогут получить на развитие учебных программ 7,14 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Центральном агентстве финансов и договоров (ЦАФД).

Заявки во втором туре отбора проектов по разработанной Министерством образования и науки программе поддержки из фондов ЕС могут подавать высшие учебные заведения (за исключением колледжей).

Финансирование предусмотрено на реализацию новых программ обучения на языках ЕС и разработку и лицензирование общих программ докторантуры, их апробацию и международную аккредитацию.

Планируется, что в рамках второго тура программы будут разработаны и аккредитованы 10 программ докторантуры и 62 программы обучения на языках ЕС, что позволит к концу 2023 года закрыть 170 программ обучения, тем самым уменьшив их фрагментарность.

В общем финансировании в размере 7 142 466 евро софинансирование из Европейского социального фонда составляет 6 071 096, из госбюджета - 1 071 370 евро.

Заявки можно подавать в ЦАФД до 29 октября 2018 года.