Четверг станет самым жарким днем этой недели, на выходных снова холодно

В пятницу территорию Латвии пересечет холодный атмосферный фронт, и погода в конце недели будет холодной и ветреной, прогнозируют синоптики.

Четверг станет самым жарким днем этой недели, но в Латгале температура воздуха будет достигать +25..+27 градусов еще и в пятницу, когда на большей части территории страны под влиянием порывистого северо-западного ветра похолодает до +15..+20 градусов. Местами возможен кратковременный дождь, в восточных районах - гроза.

По нынешним прогнозам «Global Forecast System», в субботу температура воздуха не превысит +12..+17 градусов, на востоке Латвии - небольшие дожди, в западной и центральной части страны скорость северного ветра в порывах будет превышать 15 м/сек.

Погодные условия в воскресенье будут определяться циклоном, который может приблизиться к территории Латвии с востока. Если циклон ее достигнет, в Латвии, в основном в восточной части, будет холодно и дождливо, если нет, то в воскресенье существенных осадков не будет, температура воздуха останется примерно такой же, как в субботу.

Этот циклон может определять погодные условия в Латвии и в начале следующей недели. Температура воздуха на следующей неделе опять повысится, осадков, по всей вероятности, будет мало.