Свидание с Богом за ВЭФовским мостом: из священника в политика и обратно

Служения по средам и субботам. «Всегда есть: ответ, надежда, возможности, решения. То, что невозможно для человека, возможно для бога». Плакат с такой надписью встречает прихожан духовного центра Prieka Vēsts. Среди последователей организации, идущих на «свидание в Богом» - общественные деятели, активные молодые люди, и обычные прихожане, столкнувшиеся с тяжелой жизненной ситуацией или люди, борющиеся с зависимостью. В рамках проекта «Осторожно, секты» Русский TVNET рассказывает о походе со скрытой камерой на служения Prieka Vēsts, претензиях от представителей организации, а также бизнесе и политической деятельности пасторов, читающих проповеди.

«Либресатоторея» и чёрный мешок

Служение начинается с небольшого концерта - молодые девушки со сцены поют песни. Спустя полчаса перед собравшимися появляется молодой человек с черным мешком. Он ничего не говорит, не делает никаких жестов, однако собравшиеся понимают - пришло время пожертвований.

Последователи Prieka Vēsts безропотно и безоговорочно открывают свои сумки, достают из карманов кошельки, и по-очереди направляются в его сторону - кто-то звенит монетами, другие - шуршат купюрами. Относить финансы в тканевый мешок никто не заставляет - из примерно 30 присутствующих несколько человек во время сбора средств остаются на своих местах. В том числе и я.

Сбор "пожертвований" во время служения в Prieka Vēsts FOTO: TVNET

Начинается проповедь. Представители духовного центра рассредоточены по всему зрительному залу - их достаточно легко узнать. Часть из них одета в оранжевые футболки - они делают несколько снимков собравшихся, периодически перемещаются между рядами, вторя пастору, во время молитв переходящему на непонятные языки.

Семейная пара Лига и Вилнис, руководители общины, по-очереди читают проповеди и молитвы. Последователи поднимаются на ноги, вытягивают перед собой руки, некоторые падают на колени, другие - обхватывают голову руками и кладут ее на спереди стоящие стулья.

«Либресатоторея» (или нечто похожее, к сожалению, мне не удалось расшифровать услышанное, однако собравшиеся, похоже, знали это и другие подобные слова, используемые во время молитв), - кричит в микрофон Лига. Женщина, сидящая аккурат за мной, издает непонятные звуки - что-то между «кис-кис-кис» и «ом ом»... (на видео также можно услышать эти звуки).

Подобные молитвы повторяются несколько раз, между ними пасторы в разных формах призывают отказаться от логического мышления, довериться Богу.

«Мы не анализируем, мы не полагаемся на свои мысли, мы отдаем свое сердце и разум богу. Мы доверяем тебе, господи, веди нас за собой», - повторяют за пастором собравшиеся.

Служение проходит в двухэтажном здании на улице Берзаунес. В комплексе находятся спортзал, кафе, детские комнаты, телевизионная студия, магазин, офисы, бассейн и многое другое. Я спускаюсь по широкой лестнице в уборную, чтобы заменить аккумулятор в камере, на которую я веду скрытую съемку.

Фотографии комплекса, где находится "божий дом" FOTO: Сайт Prieka Vēsts

Из кабинета выходят молодые девушки. "Вот сейчас, сейчас, они схватят меня за руку, и будут узнавать, кто я, просить оставить контактные данные, как это делали в рижском "Возрождении", - думаю я. (уведенное на собрании я описывала в статье «Изгнание дьявола на Тейке: «Братан, хорош бухать» и деньги в пластиковом ведре»). Но нет, девушки заняты разговором между собой, на меня никто не обращает внимания.

Я возвращаюсь в зал для служения, который больше напоминает концертную площадку - в это время собрание завершается молитвой за божий дом, предстоящее строительство и ремонтные работы. Пастор горячо благодарит неравнодушных и зовет вперед «тех, кто испытывает особенные проблемы».

Люди образуют несколько кругов, обнимают друг друга, некоторое время раскачиваются, а потом расходятся по своим местам.

Кто-то продолжает общаться с единомышленниками, кто-то собирает вещи и направляется в сторону выхода.

За последние годы секты стали менее радикальны

Ко мне подходит молодая девушка. Мы выходим из здания, которое больше напоминает современный конференц-холл, чем «божий дом».

- Добрый вечер! Вы у нас впервые?

- Да.

- А я хожу сюда уже 8 лет. Приходите ещё, у нас здесь очень хорошо!

Девушка, которая еще час назад вытягивала перед собой руки и раскачивалась словно маятник на служении, больше напоминающее сеанс массового гипноза, садится на велосипед и уезжает. Кажется, мой визит на служение Prieka Vēsts остается незамеченным. Вопреки моим ожиданиям, никто не просит меня оставить контактную информацию.

Виктор Ёлкин, руководитель организации «Антисект» комментирует - в 90-х и начале двухтысячных многие секты в Латвии практиковали массовые сеансы экзорцизма, гипноз и «психологическую раскачку» для того, чтобы выманить у своих адептов как можно больше средств. «В числе этих деструктивных культов были и Prieka Vēsts, однако сегодня они стали менее радикальными", - объясняет эксперт. По его словам, многие практики, которые широко применялись еще 10-15 лет назад, сейчас практически исчезли из их повседневных служений, однако могут происходить в «закрытом формате»».

Найти подтверждение словам эксперта легко - достаточно найти записи служений и сеансов экзорцизма, которые латвийские секты проводили более 10 лет назад.

Служение Prieka Vēsts в Skonto halle, 2007 год FOTO: Скриншот видео

Глешке - Ледяев - Шлесерс

После первой публикации Русского TVNET в рамках проекта «Осторожно, секты», парикмахер, к которой я была записана, прислала мне смс, в которой корректно дала понять, что визит отменяется, а мне стоит искать другого мастера. Причину такой реакции я нахожу, изучив её профиль в Facebook - каждый день девушка делится публикациями Prieka Vēsts, которые активно ведут свои аккаунты в социальных сетях.

Кадр видео, снятого скрытой камерой, скриншот экрана телефона FOTO: TVNET

Также TVNET получил претензию от Вилниса Глешке, который является руководителем христианской общины "Prieka Vēsts» - "Информация - сфабрицированное вранье, которое не отвечает действительности, и является очерняющей. [..] Мы просим прекратить очернение зарегистрированной христианской общины, продолжительное время сотрудничающей с самоуправлением".

Итак, христианская община Prieka Vēsts действительно официально зарегистрирована в 1996 году. В настоящее время в ее главе стоят 8 членов правления, в том числе супружеская чета Глешке, которые являются пасторами Prieka Vēsts.

Вилнис Глешке также является единственным членом правления кафе, которое зарегистрировано как SIA Prieka Vēsts и находится на улице Берзаунес, в здании, принадлежащем религиозной организации. По данным firmas.lv, оборот компании в 2016 году составил 99 868 евро.

В период с 2007 по 2015 году Вилнис также был членом правления частной школы Harmonija, хозяйственная деятельность которой в настоящее время приостановлена. Ежемесячная плата за обучение в школе составляла 150 евро. Данное учебное заведение неоднократно попадало в новостные сводки - в связи с невыплатой зарплат педагогам, и условиях, не соответствующих нормам, - дети обедали на полу в музыкальном классе, а не в столовой. Попадало данное учебное заведение и в поле зрения Министерства образования - администрация школы не соблюдала сроки подачи документации.

В начале двухтысячных Глешке состоял в правлении «Jaunā Kristīgā partija», которая в 2001 году была переименована в «Новую партию», а затем - в «Первую партию», которая среди жителей Латвии получила неофициальное название «партия священников».

Согласно различным источникам, «Первую партию» спонсировала церковь «Новое поколения» Ледяева. Главой партии являлся Айнар Шлесерс.

Напоминаем, в рамках проекта «Осторожно, секты!» Русский TVNET рассказывает о том, что происходит за закрытыми дверями «духовных центров». Новая публикация - уже на следующей неделе.

Если Вы или Ваши близкие стали жертвами религиозных культов, сект и связанных с ними мошенников, и Вам есть, что рассказать, пишите на viktorija.puskele@co.tvnet.lv