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Президент Польши Анджей Дуда удостоен ордена Трех звез

LETA
Фото: AP/Scanpix

За заслуги на благо Латвийского государства президент Польши Анджей Дуда удостоен ордена Трех звезд, свидетельствует сообщение в официальном издании «Латвияс вестнесис».

Орденский капитул решил наградить президента Польши орденом Трех звезд I степени и орденской цепью, а также присвоить ему статус кавалера орденского Большого креста.

За заслуги перед Латвийским государством орден Трех звезд III и статус кавалера ордена присвоен также послу Грузии в Латвии Теймуразу Джанджалии.

Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда 26-28 июня находится с официальным визитом в Латвии, сегодня он встретится в Рижском замке с президентом Латвии Раймондом Вейонисом.

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