Радуйтесь: В Латвии теплее, чем на европейских курортах, которые заливают дожди

300 солнечных дней в году - с таким рекламным слоганом туристам предлагают поездки в Болгарию. Но, в этом году что-то пошло не так - улетевшие на отдых в Болгарию, а также в Грецию и Хорватию латвийцы делятся в соцсетях фотографиями с дождем, штормом, вообщем не привычной для зарубежных курортов погодой или точнее непогодой.

Для тех, кто работает, а не находится в летнем отпуске слабым утешением станет то, что в эти дни в Латвии теплее, чем на зарубежных курортах, куда вас не отпустил начальник или какие-то важные дела.

В четверг, 28 июня, нам, например обещают жару до +28 градусов, а в греческой Ханье только +26 и дожди. Судя по фото в соцсетях прогнозы синоптиков начали сбываться еще раньше. Белоснежные лежаки у бассейнов с лазурной водой заливают потоки воды с неба.

Непогода в Болгарии FOTO: Facebook/Данута Дембовская

«Привет из громыхающей Греции», - так свое фото подписала Аня в Facebook.

«Непогода, но все равно красиво», - а это уже привет латвийки из Болгарии, которой погода помешала окунуться в Черном море.

А в Греции идут дожди FOTO: Gismeteo.ru

Судя по прогнозу погоды солнце не скоро вернется на болгарские курорты.

А в Болгарии еще и грозы FOTO: Gismeteo.ru

Фотографии из летней Хорватии в джинсах и кофтах, опубликованные в соцсетях, удивили и комментаторы принялись спрашивать у отдыхающих на курорте, как с погодой обстоят дела? Неужели так «жарко», что пришлось джинсы натягивать?

«Днем была стандартная латвийская летняя погода — на солнце тепло, в тени прохладно, в море еще прохладнее, купаться не особенно хотелось. Вечером после заката снова ветер, но не такой страшный. Завтра уже жару обещают», - отписывались на родину отдыхающие в хорватском Дубровнике.

Непогода не сильно вмешалась в работу турфирм, отправляющих латвийцев на зарубежные курорты, туда, где есть все. Большинство летних туров раскупают задолго до начала жаркого сезона.