Начат ремонт более 30 участков дорог с грунтовым покрытием

На государственных автодорогах начался активный дорожно-строительный сезон, и в настоящее время ведутся работы на 33 участках дорог с грунтовым покрытием, сообщает предприятие «Латвияс валстс цели».

На этих участках проводится так называемая двухслойная обработка поверхности, когда грунтовое покрытие заменяется на черное, напоминающее асфальт.

В Видземе работы ведутся на семи участках дорог, в Земгале - на десяти, в Курземе - на четырех, в Латгале - на шести, в Рижском регионе - также на шести участках дорог.

Как сообщалось, в этом году на государственных автодорогах запланированы крупнейшие за последние 25 лет дорожно-ремонтные работы, на которые из бюджета выделено более 30 млн евро. На эти средства планируется отремонтировать в том числе 411 километров дорог с грунтовым покрытием.