Плюс семь: названы места новых стационарных фоторадаров

На латвийских автодорогах установлено еще несколько новых стационарных фоторадаров - в Пиньки, Витрупе, Вецстропи, Гренцтале, Лапмежциемсе, Клидзине и Шкибе, сообщили агентству ЛETA в отделе общественных отношений Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД).

Теперь на дорогах Латвии действуют 72 стационарных фоторадара. Перед всеми фоторадарами установлены информационные дорожные знаки.

Согласно плану ДБДД, до конца 2018 года на латвийских дорогах должно действовать 100 фоторадаров.

Места установки фоторадаров согласовываются ДБДД, Госполицией, ГАО Latvijas Valsts ceļi и самоуправлениями.