Плявниеки остались без воды. Когда включат - неизвестно

В среду, 27 июня, жители многих домов в Плявниеки остались без воды, как холодной, так и горячей. Никаких объявлений о том, что наступит засуха - не было. Люди в растерянности. Что же произошло?

Дома, в которых пропала вода, обслуживает столичное домоуправление «Ригас наму парвалдниекс».

На сайте домоуправления в разделе «Перерывы предоставления услуг» размещена информация об отсутствии воды с указанием конкретных адресов. Сообщается, что вода у жителей пропадет с 9 часов утра 27 июня, а включат ее... когда завершат работы. То есть конкретного времени нет. Как говорится, ждите и надейтесь на лучшее. В крайнем случае бегите в магазин за бутилированной водой.

В домах на А.Деглава 164 K-1, 164 K-2, 164, 154, 156, 158, 160 K-3, 160 K-5; Салнас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36; Улброкас 18, 22 и на Лубанас 104, 106, 108, 110, 14, 116, 118,120 воду вернут как только завершат ремонтные работы.

А на Салнас 22, 24 обещают вернуть воду в 20 часов вечера 27 июня.