Домбровский: против Спрогиса была развернута беспрецедентная враждебная кампания

Против Петериса Спрогиса, которого «Согласие» выдвинуло кандидатом в президенты, была развернута беспрецедентная враждебная кампания, заявил кандидат «Согласия» в премьеры Вячеслав Домбровский.

Как Домбровский пишет в социальных сетях, жертвой этой кампании стала и семья Спрогиса. Он считает, что Спрогис поступил, как «достойный уважения человек, в первую очередь решив защитить свою семью от дальнейших посягательств».

«Мы понимаем и уважаем его решение. Произошедшее ярко подтверждает, насколько важно объединять латвийское общество. Мы продолжим этот путь», - добавил политик.

Пока «Согласие» не комментирует, кто на выборах возглавит его список в Видземе.

Председатель «Согласия» Нил Ушаков в настоящее время находится в отпуске. Решение Спрогиса он прокомментировал в фейсбуке: «То, что за последние 10 дней пытались сделать с Петерисом Спрогисом, ясный сигнал каждому, кто желает перемен в своей стране и сплочения народа. Это сигнал каждому от нынешней правящей элиты - не лезь! Мы тебя сломаем! Петерис в эти дни выбрал самое важное - семью. И мы все с ним вместе в его решении! Наша же команда дальше понесет идеи его манифеста. В нем все сказано правильно».

Как сообщалось, бывший епископ Латвийского союза баптистских общин Петерис Спрогис отозвал свое участие в выборах Сейма, а также не будет кандидатом в президенты от «Согласия». Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Благодарю за оказанное мне доверие, но снимаю свое выдвижение в кандидаты в президенты и отзываю свое участие в выборах», - сообщил Спрогис в фейсбуке.

Спрогис в своем заявлении подчеркнул, что его позиция остается неизменной - он выступает за признание оккупации Латвии и латышский язык как единственный государственный язык. Он также отметил, что не является членом «Согласия» и никогда не состоял ни в одной политической партии.

«Партия «Согласие» неидеальна, но это далеко не самая большая проблема нашей страны. В ней много людей, которые хотят того же, что и каждый из нас - жить в лучшей Латвии. Не будем как ревнивый муж, который желание супруги поддерживать нормальные отношения с соседями считает изменой», - заявил Спрогис.

Он подчеркивает, что не выступает за смену курса на восток. «Я за то, чтобы искать диалог со всеми - и востоком, и западом, и севером, и югом. Но как это возможно, если большая часть наших «патриотов» даже группу «Прата ветра» называет предателями - только потому, что они выступают с концертами в России. Скорее уж президенту Латвии следовало выразить им благодарность за то, что парни создают привлекательный образ страны в нередко индоктринированном российском обществе», - написал в фейсбуке Спрогис.

Он подчеркнул, что власть никогда не была его самоцелью. «Моя цель - найти возможности примирения в расколотом латвийском обществе, чтобы мы могли строить единое государство, где все люди чувствуют себя в безопасности и неотчужденно», - заявил он.

Также, по его мнению, латышскому языку угрожают не несколько частных вузов, где обучение ведется на русском языке, а большое количество эмигрировавших семей, в которых дети на латышском языке могут сказать только «спасибо» и «привет». «Не нужно большой изобретательности, чтобы перед выборами сыграть роль патриотов, уже в который раз поднимая языковой вопрос», - подчеркнул Спрогис.

«Согласие» утвердило Спрогиса первым номером в кандидатском списке в Видземе и кандидатом партии в президенты 18 июня.