Фермеры согласны с признанием засухи стихийным бедствием государственного масштаба

Фермеры считают оптимальным решение совета по управлению кризисами признать засуху стихийным бедствием государственного масштаба.
Как заявил агентству ЛЕТА генеральный директор Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Вилнитис, решение совета оптимально, чтобы помочь фермерам в ситуации, когда из-за засухи они не могут выполнить ряд обязательств, например, перед Службой поддержки села.
Вилнитис рассказал, что побывал в Курземе и Видземе для оценки ситуации, и состояние сельскохозяйственных культур в регионах отличается. «Есть поля, в том числе в Курземе, где очень хорошо взошел рапс, а есть поля, где едва развилась рожь. Сложно сказать, поможет ли чем-то дождь», - отметил руководитель организации. Посчитать убытки фермеры не смогут, пока не будет собран урожай.
По словам представителя общества «Крестьянский сейм» Мартиньша Тронса, решение совета было оперативным и поможет фермерам. Хотя объявление чрезвычайного положения в сельском хозяйстве юридически было бы более эффективным, признание ситуации в аграрном секторе общенациональной катастрофой поможет фермерам быстрее начать переговоры с банками, закупщиками зерна и другими партнерами, если они не смогут вовремя выполнить договорные обязательства.
Как сообщалось, совет по управлению кризисами во вторник постановил, что чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за засухи объявляться не будет, а будет объявлено стихийное бедствие государственного масштаба.
Как сообщил премьер-министр Марис Кучинскис, совет считает, что объявлять чрезвычайное положение не нужно с учетом того, что для ликвидации последствий продолжительной засухи нет необходимости применять меры поддержки, которые выходили бы за рамки действующих нормативных актов.
Вместо этого после ознакомления с актуальной ситуацией на селе совет решил передать на рассмотрение в Кабинет министров предложение об объявлении общенационального стихийного бедствия в сельском хозяйстве. Такой статус позволит оказывать помощь фермерам в соответствии с конкретной ситуацией.
Министр земледелия Янис Дуклавс пояснил, что объявление общенационального стихийного бедствия позволит сельхозпредприятиям в случае невыполнения договорных обязательств избежать санкций, например, если из-за засухи они не успеют вовремя закончить проекты с софинансированием ЕС или не выполнят обязательства перед кредитными учреждениями.
В тоже время министр подчеркнул, что объявление стихийного бедствия в государстве не означает компенсации ущерба, возникшего из-за засухи.