Фермеры согласны с признанием засухи стихийным бедствием государственного масштаба

Как заявил агентству ЛЕТА генеральный директор Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Вилнитис, решение совета оптимально, чтобы помочь фермерам в ситуации, когда из-за засухи они не могут выполнить ряд обязательств, например, перед Службой поддержки села.

Вилнитис рассказал, что побывал в Курземе и Видземе для оценки ситуации, и состояние сельскохозяйственных культур в регионах отличается. «Есть поля, в том числе в Курземе, где очень хорошо взошел рапс, а есть поля, где едва развилась рожь. Сложно сказать, поможет ли чем-то дождь», - отметил руководитель организации. Посчитать убытки фермеры не смогут, пока не будет собран урожай.

По словам представителя общества «Крестьянский сейм» Мартиньша Тронса, решение совета было оперативным и поможет фермерам. Хотя объявление чрезвычайного положения в сельском хозяйстве юридически было бы более эффективным, признание ситуации в аграрном секторе общенациональной катастрофой поможет фермерам быстрее начать переговоры с банками, закупщиками зерна и другими партнерами, если они не смогут вовремя выполнить договорные обязательства.

Как сообщалось, совет по управлению кризисами во вторник постановил, что чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за засухи объявляться не будет, а будет объявлено стихийное бедствие государственного масштаба.

Как сообщил премьер-министр Марис Кучинскис, совет считает, что объявлять чрезвычайное положение не нужно с учетом того, что для ликвидации последствий продолжительной засухи нет необходимости применять меры поддержки, которые выходили бы за рамки действующих нормативных актов.

Вместо этого после ознакомления с актуальной ситуацией на селе совет решил передать на рассмотрение в Кабинет министров предложение об объявлении общенационального стихийного бедствия в сельском хозяйстве. Такой статус позволит оказывать помощь фермерам в соответствии с конкретной ситуацией.

Министр земледелия Янис Дуклавс пояснил, что объявление общенационального стихийного бедствия позволит сельхозпредприятиям в случае невыполнения договорных обязательств избежать санкций, например, если из-за засухи они не успеют вовремя закончить проекты с софинансированием ЕС или не выполнят обязательства перед кредитными учреждениями.

В тоже время министр подчеркнул, что объявление стихийного бедствия в государстве не означает компенсации ущерба, возникшего из-за засухи.