Елгаву включили в зону карантина

Уже сообщалось, что на днях в одном из хозяйств Валгундской волости Елгавского края констатирована африканская чума свиней (АЧС). В настоящее время в радиусе 10 км вокруг этого места установлена зона карантинного надзора, в которую входит большая часть Елгавы и часть Озолниекского края. Карантин установлен на 40 дней, и по этой зоне ограничен перевоз сельскохозяйственных животных.

В зону карантинного надзора входит часть Елгавы от границы с Валгундской волостью до ул.Рупниецибас, ротационного кольца возле воздушного моста, железнодорожного моста через Лиелупе и ул.Прохорова. Это означает, что во время карантина в поднадзорной зоне Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) и полиция будут работать в усиленном режиме.



Чтобы обсудить актуальные вопросы и действия, 26 июня было созвано чрезвычайное заседание комиссии по гражданской обороне Елгавской территории сотрудничества. На нем объявлен карантин, начиная с сегодняшней среды, сроком на 40 дней. В этот период по зоне карантинного надзора запрещена транспортировка свиней (за исключением, когда их везут на скотобойню), а других сельскохозяйственных животных можно перевозить только с разрешения ПВС.

В настоящее время у покупателей, приобретающих мясо в официальных местах торговли, в том числе на рынке, нет повода для беспокойства, в свою очередь мясо в розничной торговле должно иметь соответствующую маркировку, ясное происхождение и сопроводительные документы. Покупателей во время карантина призывают брать и сохранять чеки о покупке мяса.

Жителей, располагающих информацией о нелегальной продаже мяса или поросят (или в случае подозрений на такое нарушение), просят сообщать в ПВС по телефонам: 63021124, 28366147, 26807681.





