Где ведутся самые крупные ремонтные работы на государственных автодорогах?

Самые крупные ремонтные работы на государственных автодорогах в этом году ведутся на 23-километровом участке дороги Аугшлигатне-Скривери (P32) от Мадлиены до Скривери, сообщили агентству ЛETA в ГАО «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ).

Одновременно на этой дороге перестраиваются мосты через Браслу и Лобе и обновляется мост через Огре.

После перестройки будет упорядочена система водоотвода, улучшена безопасность дорожного движения, обновлены остановки общественного транспорта. В Скривери планируется также проложить ливневую канализацию и дренаж, заменить освещение и электросети.

Строительные работы на участке от Мадлиены до автодороги Тинужи-Кокнесе (P80) выполняет AО «A.C.B». Договорная цена работ - 9 млн евро (с НДС), проект софинансирует Европейский фонд регионального развития (ЕФРР). Работы планируется закончить летом 2019 года. В предыдущий раз этот участок ремонтировался в 1980-е годы.

Работы на участке от автодороги Тинужи-Кокнесе (P80) до Скривери выполняет ООО «Strabag». Договорная цена этих работ - 10,7 млн евро (с НДС), они также софинансируются из средств ЕФРР. Работы планируется закончить летом 2019 года. Этот участок также ремонтировался в 1980-е годы.