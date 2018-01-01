Страна с большими амбициями... ездит в Юрмалу на старых электричках

Латвия - страна с большими амбициями, в том числе и в области науки. Вписаться в глобальные научные проекты, найти свою нишу в исследованиях, развивать технологии, обеспечивающие прорыв в наукоемких отраслях и позволяющие изменить к лучшему качество жизни, помочь обществу осознать себя и моделировать будущее. Вот далеко не полный перечень задач, стоящих перед латвийской наукой.

В июне в Латвии проходил Всемирный конгресс латышских ученых. За неделю до Янова дня в Риге в четвертый раз собрались ученые латышского происхождения, работающие в самых разных научных областях и их латвийские коллеги. Участвовали в работе съезда также многие представители научных структур - коллеги, партнеры по совместным исследованиям и проектам.



Заключительный день работы съезда - 20 июня - был полностью посвящен дискуссиям о будущем Латвии, завершившим цикл «Формула Латвии - 2050. Сценарии развития». От анализа внешних и внутренних факторов, влияющих на будущее страны, обсуждавшихся в относительно узком кругу в стенах Латвийского университета в октябре 2017 года и в феврале 2018, предполагалось перейти к синтезу высказанных идей.

Русский TVNET побывал на дискуссиях, открытых для всех заинтересованных слушателей и проходивших на сей раз в Латвийской национальной библиотеки. Нельзя сказать, чтобы зал Зиедониса, где июньские дискуссии проходили, был набит битком. Но и кроме участников конгресса заинтересованные слушатели - в основном, студенческого возраста - здесь тоже были.

Лояльность фирме и интересы общества



... Отзвучали приветствия организаторов и высоких гостей форума: участников дискуссий приветствовали премьер-министр Марис Кучинскис, министр образования и науки Карлис Шадурскис, экс-премьер Лаймдота Страуюма, ныне возглавляющая комиссию Сейма по долгосрочному развитию, глава директората Еврокомиссии по исследованиям и инновациям Жан Эрик Паке.



Далее выступали докладчики.

Слово взяли спикеры, высказывавшиеся по основной теме дискуссий, сформулированной как «Латвия на пути к умному государству. Синтез образования, науки и технологий». Своим видением перспектив дигитализации всех сфер жизни и пониманием того, что мы сегодня вкладываем в понятие «умного государства» поделились президент LMT Юрис Бинде и профессор ЛУ Жанета Озолиня.





Во второй части форума речь шла о перспективах развития технологий. Ректор РТУ Леонид Рибицкий проанализировал тенденции развития инженерной науки, а председатель правления SEB Banka Иева Тетере рассказала, какой видится финансистам сегодня экономика будущего и как - по прогнозам банковских аналитиков - будет меняться роль труда, образования и бизнес-идей.





По мнению госпожи Тетере, эгоцентрической экономике придет неизбежный конец, выиграет тот, кто способен изменяться, кто научится и сумеет делиться - идеями, информацией, возможностями.

Сформулировала она это так: нельзя больше быть только владельцем своего бизнеса, своих идей и своих людей. С другой стороны, лояльности людей только своей компании или бренду недостаточно, чтобы общество прогрессировало.



Кто тормозит внедрение технологий?



Предоставляя слово спикерам, руководитель проекта «Формула Латвии - 2050. Сценарии развития» профессор Марцис Аузиньш кратко представлял каждого из них. Предупредил, что от Нормунда Берга, возглавляющего предприятие SAF Tehnika, следует ждать идей, сумасшедших в лучшем смысле слова.



И докладчик не подвел.

Реферат, озаглавленный «Отнимут ли роботы у нас работу?», был, собственно говоря, о другом. О том, что тормозит развитие и внедрение технологий - неготовность людей принять новшества, лоббирование интересов крупных корпораций, не заинтересованных в падении спроса на их устаревшую продукцию, низкое качество управленческих решений.





По мнению Нормунда Берга, если правительство Латвии будет работать на таком уровне, как сегодня, то никаких автономных автомобилей вроде TESLA мы у себя еще долго не увидим привычными в быту, а разве что как диковинку. Потому что лет 30, не меньше, вопросы сопутствующие внедрению новой технологии в правительстве будут решать...

Замахнулся Нормунд Берг и на святое. Например, на закон о закупках, который, с его точки зрения, приносит ощутимый вред, ведь это уже стандартная проблема: фиксироваться приходится не на том, что нужно для лучшего результата, а чтобы «вписаться» в заданные критерии. И еще: отвечая на вопросы из зала, предложил объединить... ЛУ и РТУ. Получится, мол, тогда одна хорошая высшая школа.

Большие плюсы маленькой страны



Латвия - маленькая страна с большими амбициями. Особенно в области науки. О том, что реализуемая сегодня политика предусматривает интеграцию латвийской науки в глобальные научные структуры говорил на конгрессе премьер-министр Марис Кучинскис.





Экс-президент Вайра Вике-Фрейберга уже в первый день конгресса подчеркивала, что наука - отнюдь не дорогое украшение, которое могут позволить себе лишь богатые, преуспевающие страны. Но отказываясь от этого заблуждения, надо, чтобы приоритетом наука была и по части ее финансирования государством.

Увы, как заметил один из выступающих в прениях, мы лет десять уже говорим о недостаточном финансировании, а толку-то?.. Как выделялось на науку примерно половина необходимого для развития объема финансовых средств, так и выделяется...

Кстати, представители студенческих организаций ставят сегодня вопрос так: когда в условиях недофинансирования вузы увлекаются бизнесом больше, чем качеством нашего образованием - хорошо ли это для будущего страны?..





А вот Сигне Балиня, помощник ректора ЛУ по вопросам дигитализации общества, вспомнила, как два года назад представители IT отрасли, более всех прочих сотрудничающей с бизнесом и банками, собрались и вместе с финансистами и предпринимателями поговорили, что пора подумать, как мы будем использовать огромные накопленные массивы данных? И чем вообще мы сегодня богаты? Чего хотим и что можем, какого будущего для страны?



По мнению госпожи Балини, самое главное в деле прогресса технологий - совместный труд и взаимопонимание тех, кто знает толк в технологиях и математической статистики со специалистами конкретных областей - будь то финансы, медицина или лесное хозяйство. И вот тут-то налицо плюсы Латвии как маленькой страны.

Все ведь знают друг друга, доверяют друг другу, понимают истину ценность авторитета специалистов и способны к совместному решению самых разных задач. И в этом в перспективе тоже наша сила.

Качество жизни: прогресс медицины

Посидишь в зале форума, послушаешь - все у нас очень и очень круто!.. А стоит выйти на улицу в середине рабочего дня, видишь реальную жизнь людей, и оптимизма становится меньше. На автобусной остановке - сплошь старики, разговоры о болезнях, о нашей непутевой и бесконечно реформируемой медицине.

Впрочем, на конгрессе латышских ученых тоже о медицине говорили немало. И именно с точки зрения безопасности ее для пациента. И на конгрессе и в последующих интервью латвийским СМИ

Угис Грунтманис, врач-эндокринолог и профессор Техасского университета даже предостерег, что далее двигаться по пути, которым идет реформа нашего здравоохранения, просто опасно. Ведь если бесплатной останется только неотложка и консультации семейного врача, смертность может вырасти на 25 процентов!

А хирург-кардиолог Гундарс Катлапс (тоже из США) на конгрессе сказал, что ошибки врача - как причина смертности пациентов - сегодня стоят на третьем месте после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Но при этом 80 процентов врачебных ошибок происходят не по вине врача: причины их в организации системы здравоохранения.



Выступая на форуме, Айгар Петерсонс, ректор рижского университета Страдиня, говорил о том, что делается и уже сделано, чтобы изменить ситуацию. О технологиях симуляции, используемых при подготовке медиков, о том, что выпускники медицинских вузов давно уже не осваивают азы профессии методом проб и ошибок, тренируясь на живых людях.

Настолько стремительно развиваются технологии в медицине, что быстро устаревает оборудование. Хорошо бы менять его хотя бы раз в пять лет. Кроме того, должно смениться и поколение специалистов.

Надо иметь в виду, что первокурссники, которые начнут учиться осенью 2018 года, по-настоящему станут хирургами лишь через двенадцать лет... Как и чему учить их сегодня?..







Кардиохирург Андрис Эрглис считает, что биологически - если мы сами чего-то в нем не сломаем - организм человека рассчитан природой где-то на 120 - 130 лет. К 2050 году мы приблизимся к этим границам, ведь медики будут использовать совершенно иные методы диагностики и лечения, чем сегодня.

Напомнил профессор Эрглис и о компьютерной томографии, как технологии, ставшей совершенно революционной для медицины. И о латыше Кристапе Зариньше, новым подходом практически изменившем для кардиологов парадигму лечения сердечных заболеваний. О ранней диагностике онкологических заболеваний, которую скоро смогут делать просто по анализу крови, скорее всего, это вопрос самого ближайшего будущего.

Почему же мы ездим в Юрмалу на старых электричках?

Вячеслав Домбровский профессионально занимается вопросами будущего, сегодня он руководитель аналитического центра Certus. Чего хотят выпускники наших вузов? И сколько амбициозных ребят готовы принимать раз в год на работу самые прогрессивные латвийские фирмы?





Не найдут интересных для себя предложений ребята, значит, уедут. Страна потеряет самых инициативных и толковых выпускников. Так что перспективы Латвии зависят от инвестиционной политики, с которой у Латвии большие проблемы.





И еще сказал господин Домбровский очень понятную вещь. Мы, мол, все обсуждаем и обсуждаем, рассуждаем о технологиях, а сами при том ездим в Юрмалу на тех же старых электричках, на которых я в детстве туда ездил... Для справки: Домбровскому сейчас слегка за 40, так что детство его приходится на времена почти былинные... А электрички - да! - у нас все те же...

Впрочем, будем оптимистами. Если уж столько людей взялись всерьез моделировать будущее, то что-то из этого да и получится. Тем более, что под занавес главного из научных форумов, посвященных 100-летию Латвии, было предложено объявить в Латвии годом науки и высшего образования следующий, 2019 год. Будем оптимистами.