О выходном в день визита Папы Римского в Латвию провозгласили поправки

Президент Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону «О праздничных, памятных и отмечаемых днях», которые предусматривают объявление выходным 24 сентября, когда Латвию посетит папа римский Франциск.

Сейм принял эти поправки 21 июня в срочном порядке. Законопроект поддержали 68 депутатов, против проголосовали пять, еще восемь парламентариев в голосовании не участвовали.

С просьбой объявить день визита папы выходным обратился ряд латвийских самоуправлений, а на рассмотрение в Сейм это предложение подала группа депутатов.

По расчетам Министерства экономики, влияние одного дополнительного выходного дня на госбюджет страны составляет 8 млн евро, и это следует принимать во внимание при принятии решений о дополнительных выходных днях, тем более что уже сейчас работники могут договариваться с работодателями о выходных днях в установленном законом порядке.

Латвийский союз свободных профсоюзов, Латвийская конфедерация работодателей и Латвийская торгово-промышленная палата ранее заявили, что хотели бы видеть более продуманные решения по этому вопросу. Социальные партнеры не осуждают решение Сейма о предоставлении дополнительного выходного, признавая, что дата визита папы римского в Латвию важна для многих людей, однако считают, что возможны и другие решения.