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Приехали: Рига может остаться без маршруток

LETA
Фото: LETA

В Бюро по надзору за закупками рассматривается уже пятая жалоба на объявленные предприятием Rīgas satiksme условия закупки услуг по перевозке пассажиров в столице микроавтобусами.

Это внушает опасения, что с 1 января будущего года в Риге может не оказаться маршруток.

Rīgas satiksme все претензии отвергает.

Последнюю жалобу подал один из претендентов на обеспечение перевозок маршрутками - объединение Лиепайского автобусного парка и компании Nordeka.

Если разногласия затянутся, может оказаться, что до 1 января будущего года перевозчик на территории Риги выбран не будет.

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