Приехали: Рига может остаться без маршруток

В Бюро по надзору за закупками рассматривается уже пятая жалоба на объявленные предприятием Rīgas satiksme условия закупки услуг по перевозке пассажиров в столице микроавтобусами.
Это внушает опасения, что с 1 января будущего года в Риге может не оказаться маршруток.
Rīgas satiksme все претензии отвергает.
Последнюю жалобу подал один из претендентов на обеспечение перевозок маршрутками - объединение Лиепайского автобусного парка и компании Nordeka.
Если разногласия затянутся, может оказаться, что до 1 января будущего года перевозчик на территории Риги выбран не будет.