Приехали: Рига может остаться без маршруток

В Бюро по надзору за закупками рассматривается уже пятая жалоба на объявленные предприятием Rīgas satiksme условия закупки услуг по перевозке пассажиров в столице микроавтобусами.

Это внушает опасения, что с 1 января будущего года в Риге может не оказаться маршруток.

Rīgas satiksme все претензии отвергает.

Последнюю жалобу подал один из претендентов на обеспечение перевозок маршрутками - объединение Лиепайского автобусного парка и компании Nordeka.