«Пила она! Пусть не рассказывает сказки!». Медсестра в Цессиской больнице отмечала Лиго на работе?

Передача «Bez Tabu» 26 июня рассказывала о некоей медработнице Цессиской больницы, которая на рабочем месте держала открытой бутылку со спиртным, а вернее с алкогольным коктейлем. Как указала сама медсестра, в бутылке горячительных напитков не было: «это я взяла лимонно-клубничный сок из дома».

Однако уже после эфира с журналистами связалась женщина, чей муж посетил клинику 23 июня вечером и указал, что медпомощь пришлось ждать очень долго и «что в отделении было очень весело».

«Мужу было плохо, думали, что сердце. Привезли его в районе 18.30, в 21 час я ему позвонила, а он отвечает - еще лежу на кушетке в приемном отделении. К нему подходили, говорили: лежите-лежите, сейчас подойдут и все хи-хи да ха-ха. Он попал в палату уже около 22 часов. Так что был алкоголь, пусть не рассказывают сказки», - заявила она.

Позже многие зрители указали на особенность емкости - открыв ее один раз, закрыть повторно «бутылку с соком» уже невозможно, другие им оппонировали - мол, медики тоже люди, чуточку расслабиться в праздник могут.

В свою очередь, в Минздраве прокомментировали следующее: «Даже если в бутылке и не было спиртного, сам факт наличия ее на рабочем столе отрицательно влияет на образ медработника и больницы в целом. Руководству больницы нужно обратить внимание на этот факт».

Позже выяснилось, что празднующей медсестре руководством больницы был объявлен выговор.

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