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Проекту «умных» парковок в Риге отказано в финансировании из фондов ЕС

LETA
Фото: Edijs Pālens /LETA

Учреждения Евросоюза отказали в финансировании проекту «умных» парковок в Риге, целесообразность которого год назад вызвала дискуссии.

Руководитель комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы Вадим Баранник сообщил об этом, отвечая на реплику депутата оппозиции Вилниса Кирсиса о том, что Рижская дума разбазаривает деньги на ненужные проекты.

В их числе депутат упомянул и «нано-приложения», имея в виду проект «умных» стоянок. Баранник на это ответил, что может поздравить Кирсиса, потому что Европа отказала в финансировании для этого проекта.

Большой ажиотаж проект «умных» парковок вызвал в сентябре прошлого года, когда оппозиция Рижской думы заявила, что самоуправление планирует реализовать этот проект на сумму 8,7 млн евро без какого-либо экономического обоснования.

В итоге было принято решение поручить предприятию Rīgas satiksme подать подробное обоснование проекта «умных» автостоянок. Однако, как позже заявил Кирсис, подготовленные предприятием документы также не внесли никакой ясности о проекте и его финансировании.

Проект разработали муниципальное агентство Rīgas gaisma и RS, которые надеялись получить финансирование от ЕС по программе охраны окружающей среды и предотвращения изменений климата LIFE.

Средства ЕС предполагалось привлечь в размере 5,21 млн евро, финансирование из госбюджета должно было составить 2,48 млн евро, а собственное финансирование партнеров по проекту - 989 454 евро.

Проект предусматривал внедрение интеллектуальной системы парковки с целью уменьшения пробок и загрязнения воздуха в столице.

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