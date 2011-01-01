Необоснованный вызов «скорой» обойдется дороже

Министерство здравоохранения планирует увеличить стоимость необоснованного вызова «неотложки», а также цену на другие услуги Службы неотложной медицинской помощи, свидетельствуют изменения в прейскуранте, объявленные на заседании госсекретарей.

Планируется, что поправки вступят в силу с 1 августа.

До сих пор необоснованный вызов стоил 40,14 евро, с августа цена может вырасти до 56,56 евро, то есть в среднем на 40%. Также с 93,91 евро до 133,39 евро вырастет стоимость вызова бригады для иностранца, которому не положены медицинские услуги из госбюджета.

Как отмечает министерство, услуги Службы неотложной медицинской помощи не менялись уже много лет и основываются на расчетах 2011 года.

Служба актуализировала соответствие расценок фактической стоимости и пришла к выводу, что они выросли на 37,7%, зарплаты увеличились на 47,2% по сравнению со стоимостью, посчитанной в 2012 году.

Эти поправки еще предстоит утвердить в Кабинете министров.