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Рижская дума вложила в Праздник песни 1,5 млн евро

LETA
Фото: Ieva Čīka/LETA

Рижское самоуправление в организацию предстоящего в конце этой недели Вселатвийского праздника песни и танца вложило по крайней мере 1,5 млн евро, рассказал руководитель распорядительного комитета Праздника песни в Рижской думе Андрис Америкс.

Средства потрачены на приспособление школ к расселению участников праздника, украшение города, покрытие транспортных расходов, реставрацию костюмов и другие технические моменты.

Америкс напомнил, что Ригу на празднике будут представлять 322 коллектива и 11 тыс. участников. Все расходы на реставрацию костюмов не могут быть покрыты за год, поэтому финансирование на эти нужды выделяется уже три года, каждый год примерно по 300 тыс. евро.

Говоря о мерах безопасности на Празднике песни, Америкс подчеркнул, что работа тесно согласована с Госполицией и полицией порядка. Из-за праздника отпуска многих полицейских перенесены.

Как сообщалось, государственная дотация на проведение Праздника песни составляет 5,94 млн евро.

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