Убытки Даугавпилсской региональной больницы - 1,57 млн евро

Оборот Даугавпилсской региональной больницы в прошлом году составил 22,9 млн евро, убытки - 1,57 млн евро, свидетельствуют данные «Firmas.lv».

По сравнению с позапрошлым годом оборот вырос на 869 тыс. евро, убытки - на 35 тыс. евро.

В прошлом году в больнице работали 1458 человек, что на восемь меньше, чем годом ранее.

Даугавпилсской городской думе принадлежит 89,75% капитала больницы, Даугавпилсской краевой думе - 6,67%, Илукстской краевой думе - 2,30%, Рижскому университету Страдиньша - 1,28%.

Убытки возникли у больницы из-за переработки, так как пациентов было намного больше, чем планировалось, пояснило руководство учреждения.

Больница просит Минздрав покрыть по крайней мере часть ее убытков, а также обращает внимание на нехватку кадров.