В аэропорту «Рига» будет инновационная система управления самолетами за 12,675 млн евро

Финансирование аэропорта на реализацию проекта составит 1,9 млн евро, средства из Фонда сплочения - 12,67 млн евро.

Как рассказала Карните, рулежные дорожки аэропорта будут оборудованы осевыми огнями, что станет первым шагом к введению инновационной системы управления воздушными судами «follow the greens».

Рижский аэропорт - один из первых в Европе, где внедряется эта современная система. В 2016 году в Риге был реализован пилотный проект по тестированию данной системы для аэропортов Франкфурта и Парижа, которые также готовятся ее ввести.

«Ffollow the greens» - инновационная система управления маневрами самолетов на земле, которая предусматривает автоматическое освещении перед самолетом маршрута маневрирования от стоянки до взлетной полосы. Это позволяет самолету в условиях плохой видимости - при снегопаде, тумане или дожде, а также в темное время суток - быстрее и безопаснее проехать на стоянку воздушных судов, освободив взлетно-посадочную полосу, а более эффективное и безопасное маневрирование самолета на земле позволяет сократить выбросы углекислого газа и потребление энергии.