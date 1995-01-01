«Город так и не заплатил нам денег!»: Юрмала может остаться без главного символа

Семья Барды свое решение объясняет тем, что самоуправление на протяжение нескольких десятков лет не рассчиталось за скульптуру. «Нашей семье необходимо поменять место жительства, поэтому мы решили продать черепаху, и к скульптуре уже есть большой интерес», - сказала представитель семьи.

На вопрос, как так получилось, что за скульптуру спустя 20 лет после смерти Барды так и не были заплачены деньги, его жена рассказала о событиях 1995 года. По ее словам, в 1995 году дума заказала Барде скульптуру, о чем было вынесено решение думы.

«Однако,

после изготовления скульптуры, бухгалтер думы, по неизвестным причинам перевела деньги главному художнику города Эгилсу Куксу на его персональный счет.

Он обещал передать деньги Янису, однако решил попутно заработать и под большие проценты положил деньги в какой-то банк, который обанкротился и деньги пропали», - вспоминает Айвия, подчеркивая, что деньги семья Барды так и не получила, хотя в создание скульптуры была вложена крупная сумма собственных средств.

Самоуправление в то время присвоило на изготовление скульптуры 8000 латов. Как говорит Барда, черепаха считается собственностью семьи, так как за скульптуру никто не рассчитался и акта о сдаче-приеме в самоуправлении нет. К то же у семьи есть долговое обязательство, написанное Куксом.

Представитель Юрмальской думы, в свою очередь, заявил, что

«Айвия Барда не является ни скульптором, ни владельцем скульптуры», поэтому планируемая продажа незаконна и призвал потенциальных покупателей «не ввязываться в эту аферу».

«Скульптура в Юрмале находится с 1995 года, когда самоуправление, отозвавшись на предложение семьи Барды, в установку скульптуры инвестировало 8000 латов. Город 23 года содержал скульптуру и заботился о ней, скульптура находится на учете в бухгалтерии самоуправления», - поясняет самоуправление города.

Также представитель отметил, что не видит оснований говорить о том, что самоуправление не рассчиталось за скульптуру, так как в архиве есть решение как о заказе скульптуры, так и о присвоении денег на ее создание. К тому же сам автор скульптуры Янис Барда не высказывал претензий к самоуправлению по поводу скульптуры.

В свою очередь Айвия Барда заявляет, что

согласно брачному договору все скульптуры Барды принадлежат ей. К тому же муж выдал ей генеральную доверенность.

По ее словам, вместе с мужем они обращались в самоуправление с просьбой рассчитаться за черепаху в 2003 году. «С того времени я многократно пыталась снова поднять этот вопрос, но самоуправление не реагирует», - говорит Барда.