Из-за опоздавшего пассажира «airBaltic» прервала рейс в Париж

В четверг латвийская авиакомпания «airBaltic» прервала рейс в Париж и вернулась в Ригу, чтобы принять на борт задержавшегося пассажира, подтвердила агентству ЛЕТА представитель «airBaltic» Алисе Бриеде.

По ее словам, вскоре после вылета экипаж самолета констатировал отсутствие одного пассажира, который опоздал на рейс, к тому же его сумка уже находилась в самолете. Поскольку в тот момент технически еще было возможно изменить курс, капитан самолета принял решение вернуться в аэропорт «Рига».

Рейс задержался на два часа.

По данным платформы мониторинга авиарейсов «Flightradar24», рейс «airBaltic» BT691 в четверг вылетел в Париж, но затем, пролетев над Лиепаей, вернулся в Ригу. Затем рейс был продолжен.