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На Латвию надвигается холодный атмосферный фронт

LETA
Фото: AFP/Scanpix

В пятницу утром и днем территорию Латвии пересечет холодный атмосферный фронт, усилится ветер, прогнозируют синоптики.

Облачность усилится, но местами небо останется ясным. Утром и днем местами, в основном в Видземе, пройдет кратковременный дождь, на востоке возможна гроза.

Температура ночью опустится до +10..+16 градусов. Днем скорость северо-западного ветра достигнет 12-17 метров в секунду. Воздух прогреется до +15..+22 градусов, в Латгале до +27.

В Риге дневная температура не превысит +18 градусов, скорость ветра составит до 15 метров в секунду.

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