Omniva полностью прекращает расчеты наличными деньгами в Латвии

Больше всего это коснется именно услуг курьерской доставки, потому что в дальнейшем, если клиент выбирает оплату товара в момент покупки, с курьером Omniva будет возможность рассчитаться только наличными.

«С 2017 года мы ввели возможность у курьеров Omniva рассчитаться за купленный товар постоплатой через POS-терминалы. Данные свидетельствуют, что в течение полугода более 70% клиентов Omniva в оплате покупок отдавали предпочтение именно безналичным расчетам. Таким образом и время, потраченное курьером на обслуживание одного клиента, уменьшается на несколько минут», - сообщила руководитель Omniva Беате Крузе.

Безналичные денежные расчеты способствуют прозрачности финансовых потоков и удобному контролю за сделками как для того, кто производит расчет, так и для получателя. Это потенциально снижает и риск теневой экономики в стране.

В настоящее время Omniva работает над разработкой детальных предложений для разных сегментов, чтобы уже в конце года предложить несколько улучшений и новых решений нашим бизнес-клиентам и частным лицам по отправке и получению посылок в наших посылочных автоматах и по курьерской доставке.