Четверг, 28 июня
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А ты там был? На Кипсале прошел пикник любителей вкусной жизни

Русский TVNET
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

В жаркий летний вечер четверга, 28 июня, на Кипсале прошел уже пятый пикник «Боржоми» под девизом «Жить вкусно!».

Рижане и гости столицы прибыли на остров освежиться «Боржоми» и подкрепиться бесплатными гамбургерами.

А тех, кто не хотел стоять в очереди за едой и напитками, ждали различные развлечения. Например, предлагали сыграть в увеличенную версию популярной настольной игры «Jenga» и проверить свое чувство равновесия, пройдясь на деревянных ходулях.

Самым активным гостям пикника предоставили возможность балансировать на резинке Slack-line, поиграть в стритбол и фрисби.

В этом году мы пригласили людей на пикник, чтобы они открыли для себя новые вкусы и попробовали что-то такое, что каждый день на гриле не приготовишь. Призываю всех на мгновение вырваться из повседневной суеты и рутины и насладиться жизнью вместе с «Borjomi»», - сказала представитель минеральной воды «Borjomi» Татьяна Рудиене.

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