На выходных и в начале новой недели – дожди и ветер

По прогнозам синоптиков, в связи с циклоном над Финляндией уже в пятницу в Курземе, Земгале и Риге усилится ветер северных направлений и жара сменится прохладой. Местами пройдут небольшие дожди. Прохладная погода с кратковременными дождями сохранится и в начале новой недели.

Латвийский центр геологии, среды и метеорологии прогнозирует, что в пятницу, 29 июня, существенно увеличится облачность, северный ветер усилится до 7-15 м/сек. Днем воздух прогреется до +17+19 градусов. Возможен небольшой дождь.

Жара в этот день ожидается лишь в Латгалии, а на остальную территорию страны порывистый северный ветер принесет похолодание. На Курземском побережье скорость ветра может достичь 18-19 м/сек. В ночь на субботу похолодает до +10+13 градусов. Днем ожидается малооблачная погода, без существенных осадков, но при порывистом северном ветре в Елгаве и Земгале воздух прогреется лишь до +18 градусов.

В ночь на воскресенье небо в восточных и центральных районах страны затянет тучами, днем в восточных районах ожидается дождь,

в Земгале день может пройти без существенных осадков. По -прежнему будет дуть сильный, порывистый северный, северо-восточный ветер, и воздух прогреется всего до +16 градусов, а на востоке страны столбик термометра поднимется лишь до +11+13 градусов.

В понедельник ветер постепенно ослабеет, но день в центральных и восточных районах страны обещает быть прохладным и дождливым. Во вторник осадков уже прогнозируется меньше, небо временами будет проясняться и потеплеет до +18+19 градусов. Согласно нынешним прогнозам, к середине новой недели в Латвию вернется солнечная и теплая погода.