«Нас не спросили!»: вузы просят президента не провозглашать закон о языковых ограничениях

Руководители нескольких вузов и негосударственные организации просят президента Латвии Раймонда Вейониса не провозглашать принятые Сеймом поправки об ограничениях на использование иностранных языков в вузах и направить их в парламент на повторное рассмотрение.

Письмо подписали Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП), Институт транспорта и связи, высшая школа RISEBA, Латвийская конфедерация работодателей, Латвийская федерация пенсионеров, Латвийская ассоциация интернета и Латвийско-британская торговая палата.

В письме говорится, что поправки негативно отразятся на государственном бюджете, так как ограничения на использование русского и английского языка в частных вузах резко уменьшат возможности экспорта образования. В вузах Латвии учится несколько тысяч иностранных студентов, которые, платя за учебу и аренду квартир, за питание, транспорт и другие услуги, каждый год обеспечивают в государственном бюджете вклад в размере сотен миллионов евро.

В письме говорится, что Латвия, в отличие от Литвы и Эстонии, успешно сотрудничает в экспорте образования со странами СНГ. Кроме того, поправки были приняты без дискуссий с представителями отрасли.

«На словах политики и партии выражают поддержку экспорту образования, а на деле все наоборот»,

- пишет и.о. ректора Института транспорта и связи Юрис Канелс, призывая президента отправить поправки в Сейм на повторное рассмотрение.

В письме говорится, что указанные поправки не обсуждались ни с представителями вузов, ни с Министерством финансов об их влиянии на бюджет. Также неправданно применять языковые ограничения к частным вузам, которые не получают государственных дотаций и должны думать о развитии в условиях, когда количество местной молодежи уменьшается.

Поправки, запрещающие обучение в частных вузах на русском языке, приняты Сеймом 21 июня.