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Съемка с дрона: утро после пожара на территории для сбора отходов в Олайне

Русский TVNET
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Фото: Gints Bāliņš/TVNET

В ночь на 29 июня на территории для сбора отходов в Олайне произошел пожар повышенной опасности. С учетом того, что на территории находятся химические вещества, для тушения были привлечены крупные силы - по крайней мере 34 пожарных. В настоящее время пожар уже локализован. В результате возгорания на площади 1500 кв. м сгорели навес, ангар, двухэтажные строительные вагончики, два трактора, один грузовик и емкости с мазутом. Как выглядело место происшествия утром 30 июня, смотрите на видео!

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