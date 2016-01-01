Печальная статистика: от чего умирают в Латвии?

В прошлом году причиной 56,7% смертей в Латвии были сердечно-сосудистые заболевания, свидетельствует статистика Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ).

В целом в прошлом году умерло 28 443 человек, что немного больше чем в 2016 году, когда умерло 28 209 человек. Большинство из них, или 83,9%, были старше 60 лет, а 129 - моложе 14 лет. 52,9% умерших составили женщины, 47,1% - мужчины.

В прошлом году из-за сердечно-сосудистых заболеваний умерли 15 838 человек, что на 28 меньше, чем годом ранее. 6960 человек умерли от ишемической болезни сердца, острого инфаркта, острой коронарной недостаточности.

В 5423 случаях причиной смерти стали заболевания сосудов мозга, в том числе инсульт, от которого умерло 2115 человек.

Причиной смерти 21,6% стали опухоли, в основном злокачественные.

В прошлом году зарегистрировано 353 самоубийства, что на 11 меньше, чем годом ранее.

Вторая самая частая из внешних причин смерти - падение, от которого умерли 214 человек, что на 30 больше, чем годом ранее.

196 человек умерли в прошлом году от отравления, 154 стали жертвами ДТП, 131 утонул, 119 замерзли, 107 отравились алкоголем, а насильственной смертью погибли 74 человека.

Как отмечает ЦКПЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются серьезной проблемой общественного здоровья в Латвии, и для ее преодоления важны профилактика и ранняя диагностика заболеваний.