В Олайне горело 90 тонн химических отходов. Жителей уверяют, что это неопасно для здоровья

Задымление в Олайне, где в ночь на 29 июня горели опасные отходы, можно отнести к нарушению качества жизни, которое не повлияет на здоровье жителей близлежащих районов, рассказала руководитель департамента по надзору и контролю за здоровьем общества Инспекции здравоохранения Солвита Муцениеце. Она проинформировала, что на месте происшествия работает группа экспертов, а местные жители сообщают, что не чувствуют раздражения дымом. Сильное задымление наблюдается только в самом месте ЧП, но туда местные жители попасть не могут, уверяют эксперты.

Как сообщил представитель Государственной службы охраны среды (ГСОС) Элмар Ясинскис, на территории предприятия по утилизации опасных отходов АО «BAO» в Олайне горело 90 тонн мазута, масел и лабораторных отходов.

Пожар начался на складе, где находился мазут и отработанные масла, а затем пламя перекинулось на склад лабораторных отходов, которые сами по себе не являются легко воспламеняемыми. На этом складе находился и натрий, в результате при выделении водорода произошли взрывы.

На вопрос о точном количестве горевших отходов Ясинскис ответил, что о нем можно будет судить по отчетам предприятия «BAO» после полной ликвидации пожара.

На территории предприятия под складами имеются резервуары, поэтому загрязнение не попало в грунтовые воды, и у окрестных жителей нет основания для беспокойства. Тление на территории еще продолжается, и Государственная пожарно-спасательная служба продолжает ликвидацию пожара.

Ясинскис отметил, что случай в Олайне не надо сравнивать с прошлогодним пожаром в Юрмале, когда пластмассовые отходы горели в масштабе в сотни раз большем.

Председатель правления «BAO» Янис Вилгертс сообщил, что причины пожара пока неизвестны, назначена экспертиза. Сейчас совместно с ГСОС разрабатывается план по ликвидации последствий аварии.

Как сообщалось, вызов был получен вскоре после полуночи. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возгорание охватило большую площадь и существует угроза дальнейшего распространения огня.

С учетом того, что на территории находятся химические вещества, для тушения были привлечены крупные силы - по крайней мере 34 пожарных. Также на место пожара прибыли представители Государственной службы окружающей среды.

В 5.18 пожар удалось локализовать.