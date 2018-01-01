Шествие Праздника песни в воскресенье: какие улицы перекроют, какой транспорт отменят

В воскресенье, 1 июля, по случаю XXVI Вселатвийский Праздник Песни и XVI Праздник танца в Риге будут введены значительные ограничения движения транспорта. Также в связи с шествием, начиная с 13:00 будет ограничено движение общественного транспорта по маршрутам, затрагивающим маршрут шествия. Эти изменения будут действовать приблизительно до 21:30. Кроме того, на некоторых маршрутах будут организованы дополнительные рейсы – приблизительно до 0:30.

С 8:00 часов 30 июня до 8:00 часов 2 июля будет закрыто движение на участке улицы Ханзас от улицы Весетас до Валдемара. 1 июля с 13:00 до 24:00 ограничат или закроют движение на улице Кр. Валдемара, на участке от улицы Сканстес до улицы Малпилс.

Государственная полиция во время Праздничного шествия закроет или ограничит движение транспорта с 00:01 часов 1 июля до конца шествия:

- на набережной 11 ноября, на участке от улицы Калькю до улицы Муйтас

- на параллельной набережной 11 ноября улице

- на улице Калькю, на участке от набережной 11 ноября до улицы Шкюню

С 13:00 до конца шествия движение закроют или ограничат:

на улице Экспорта, на участке от улицы Муйтас до улицы Ханзас (за исключением сообщения с/в Рижский пассажирский порт)

на улице Ханзас, на участке от улицы Сканстес до улицы Кр. Валдемара

на улице Гростонас

на улице Весетас, на участке от улицы Спорта до улицы Ханзас

на улице Сколас, на участке от улицы Бруниниеку до улицы Стабу

на улице Базницас, на участке от улицы Гертрудес до улицы Стабу

на улице Миесниеку

на улице Пилс

Полю гате

Бискапа гате

на площади Херддера

на улице Калькю

на площади Пилс

Даугавас гате

Домской площади

на улице Смилшу

на улице Муку

на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица, на участке от въезда на автостоянку Jēkaba arkāde» от улицы Калькю (кроме транспортных средств, с пропусками от организаторов до улицы Калькю)

на бульваре Аспазияс, на участке от улицы Калькю до улицы Кр. Барона

на бульваре Райня, на участке от улицы Реймерса до улицы Инжениеру

на бульваре Бривибас

на улице Бривибас, на участке от улицы Элизабетес до улицы Бруниниеку

на улице Элизабетес, на участке от улицы Кр. Валдемара до улицы Сколас

на улице Элизабете, на участке от улицы Базницас до улицы Тербатас

на улице Стабу, на участке от улицы Тербатас до улицы Кр. Валдемара

на улице Гертрудес, на участке от улицы Тербатас до улицы Сколас

на улице Лапчлеша, на участке от улицы Тербатас до улицы Кр. Валдемара

на улице Блауманя, на участке от улицы Тербатас до бульвара Бривибас

на улице Кр. Валдемара, на участке и по направлению к бульвару Калпака до улицы Элизабетес

на улице Кр. Валдемара, на участке от улицы Элизабетес до улицы Стабу

на улице Кр. Валдемара, на участке от улицы Малпилс до улицы Стабу

на бульваре Калпака, на участке от бульвара Бривибас до улицы Реймерса

на улице Меркеля, на участке от улицы Инжениеру до бульвара Бривибас

на улице Реймерса (кроме общественного транспорта)

на улице Архитекту

на улице Э. Мелнгайля, на участке от улицы Заляс до улицы Стрелниеку

1 июля 2018 года в связи с шествием участников XXVI Всеобщего латышского праздника песни и XVI Праздника танцев будут изменения на следующих маршрутах общественного транспорта:

автобусных маршрутах №№ 1, 2, 3, 6, 9, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 24, 30, 37, 40, 41, 50, 53, 57;

трамвайных маршрутах №№ 5, 7, 11 и на маршруте ретро-трамвая;

троллейбусных маршрутах №№ 1, 3, 5, 12, 14, 17, 19, 25;

маршрутах минибусов №№ 206, 224, 237, 241;

маршрутах экспрессов №№ 300, 316, 336.

АВТОБУСЫ

Автобусы №№ 1, 6 и 9 – будут курсировать в центр города по маршруту до ул. Бривибас, далее по ул. Бривибас, ул. Матиса, ул. Александра Чака, ул. Марияс, ул. Элизабетес, ул. Сатеклес, ул. Дзирнаву и далее по маршруту. Из центра города автобусы будут курсировать по маршруту до ул. Марияс, далее по ул. Марияс, ул. Александра Чака, ул. Бруниниеку, ул. Бривибас и далее по маршруту.

Автобусы №№ 2 и 24 – будут курсировать из Вецмилгрависа и Мангальсалы по маршруту до ул. Пулквежа Бриежа, далее по ул. Пулквежа Бриежа, ул. Элизабетес, ул. Кришьяня Валдемара, бульвару Калпака до остановки «Музей Медицины» и далее по маршруту обратно в Вецмилгравис и Мангальсалу.

Автобусы №№ 3 и 21 – будут курсировать из Даугавгривы и Иманты по маршруту до ул. Марияс, далее по ул. Марияс, ул. Александра Чака, ул. Бруниниеку, ул. Бривибас и далее по маршруту. В Даугавгриву и Иманту автобусы будут курсировать по маршруту до ул. Бривибас, далее по ул. Бривибас, ул. Матиса, ул. Александра Чака, ул. Марияс, ул. 13 Января и далее по маршруту.

Автобус № 11 – будет курсировать в центр города по маршруту до ул. Кришьяня Валдемара, далее по ул. Кришьяня Валдемара, ул. Зирню, ул. Сенчу, ул. Бривибас, ул. Матиса, ул. Александра Чака, ул. Марияс, ул. Гогорля и далее по маршруту. Из центра города автобус будет курсировать по маршруту до ул. Марияс, далее по ул. Марияс, ул. Александра Чака, ул. Бруниниеку, ул. Бривибас, ул. Сенчу, ул. Зирню, ул. Кришьяня Валдемара и далее по маршруту.

Автобус № 13 – будет курсировать в направлении конечного пункта «Пречу-2» по маршруту до ул. Даугавгривас, далее по ул. Даугавгривас, Ранькя дамбис, бульвару Узварас, Каменному мосту, набережной 11 Ноября, ул. 13 Января, ул. Марияс и далее по маршруту. В направлении конечного пункта «станция Бабите» автобус будет курсировать по маршруту до ул. Меркеля, далее по ул. Меркеля, ул. Инжениеру, бульвару Райня, ул. 13 Января, набережной 11 Ноября, Каменному мосту, бульвару Узварас, Ранькя дамбис, ул. Даугавгривас и далее по маршруту.

Автобусы №№ 14 и 16 – будут курсировать в центр города по маршруту до ул. Бривибас, далее по ул. Бривибас, ул. Матиса, ул. Александра Чака, ул. Марияс, ул. Гоголя и далее по маршруту. Из центра города автобусы будут курсировать по маршруту до ул. Марияс, далее по ул. Марияс, ул. Александра Чака, ул. Бруниниеку, ул. Бривибас и далее по маршруту.

Автобус № 20 – будет курсировать из Плявниеки по маршруту до ул. Бривибас, далее по ул. Бривибас, ул. Матиса и обратно по маршруту в Плявниеки.

Автобусы №№ 30, 37, 41, 53 и 57 – будут курсировать из Даугавгривы, Иманты, Золитуде и с Кипсалы по маршруту до ул. Кришьяня Валдемара, далее по ул. Кришьяня Валдемара, бульвару Райня, ул. Реймерса, бульвару Калпака и далее по маршруту в Даугавгриву, Иманту, Золитуде и на Кипсалу.

Автобус № 40 – будет курсировать из Зиепниеккалнса по маршруту до ул. Марияс, далее по ул. Марияс, ул. Александра Чака, ул. Бруниниеку, ул. Бривибас и далее по маршруту. В Зиепниеккалнс автобус будет курсировать по маршруту до ул. Бривибас, далее по ул. Бривибас, ул. Матиса, ул. Александра Чака, ул. Марияс, ул. Гоголя и далее по маршруту.

Автобус № 50 – будет курсировать в центр города по маршруту до ул. Александра Чака, далее по ул. Александра Чака, ул. Марияс, ул. Гоголя и далее по маршруту. Из центра города автобус будет курсировать по маршруту до ул. Марияс, далее по ул. Марияс, ул. Александра Чака, ул. Стабу и далее по маршруту.

ТРАМВАИ

Трамвай № 5 – будет курсировать из Ильгюциемса по маршруту до бульвара Аспазияс, далее по бульвару Аспазияс, ул. Кришьяня Барона, ул. Радио, ул. 13 Января и обратно по маршруту в Ильгюциемс. От конечного пункта «Милгравис» маршрут будет закрыт.

Трамвай № 7 – будет курсировать из Кенгарагса по маршруту до бульвара Аспазияс, далее по бульвару Аспазияс, ул. Кришьяня Барона, ул. Радио, ул. 13 Января и обратно по маршруту в Кенгарагс. От конечного пункта «ул. Аусекля» маршрут будет закрыт.

Трамвай № 11 – будет курсировать из Межапарка до Привокзальной площади (ул. Радио) и обратно в Межапарк. От конечного пункта «ул. Аусекля» маршрут будет закрыт.

Ретро-трамвай – будет курсировать из Межапарка до ул. Радио и обратно в Межапарк. От конечного пункта «ул. Аусекля» маршрут будет закрыт.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ

1-й троллейбусный маршрут будет закрыт.

Троллейбус № 3 – будет курсировать от Центрального рынка по маршруту до ул. Марияс, далее по ул. Марияс, ул. Александра Чака, ул. Бруниниеку, ул. Бривибас, ул. Сенчу, ул. Зирню, ул. Кришьяня Валдемара и далее по маршруту. Из Саркандаугавы и с Кундзиньсалы троллейбусы будут курсировать по маршруту до ул. Кришьяня Валдемара, далее по ул. Кришьяня Валдемара, ул. Зирню, ул. Сенчу, ул. Бривибас, ул. Матиса, ул. Александра Чака, ул. Марияс, ул. Гоголя и далее по маршруту.

5-й троллейбусный маршрут будет закрыт.

Троллейбус № 12 – будет курсировать из Агенскалнских сосен по маршруту до ул. Калнциема, далее по ул. Калнциема, ул. Слокас, ул. Даугавгривас, Ранькя дамбис, бульвару Узварас, Каменному мосту, набережной 11 Ноября, ул. 13 Января, ул. Марияс, ул. Александра Чака, ул. Бруниниеку, ул. Бривибас и далее по маршруту. Из Шмерлиса троллейбус будет курсировать по маршруту до ул. Бривибас, далее по ул. Бривибас, ул. Матиса, ул. Александра Чака, ул. Марияс, ул. 13 Января, набережной 11 Ноября, Каменному мосту, бульвару Узварас, ул. Слокас, ул. Калнциема и далее по маршруту.

Троллейбус № 14 – будет курсировать из Межциемса по маршруту до ул. Бривибас, далее по ул. Бривибас, ул. Матиса, ул. Александра Чака, ул. Бруниниеку, ул. Бривибас и далее по маршруту обратно в Межциемс.

Троллейбус № 17 – будет курсировать из Пурвциемса по маршруту до ул. Бривибас, далее по ул. Бривибас, ул. Матиса, ул. Александра Чака, ул. Марияс, ул. Элизабетес, ул. Сатеклес до остановки «Центральный вокзал» (конечная остановка троллейбусов №№ 18 и 23), далее по ул. Сатеклес, ул. Марияс, ул. Александра Чака, ул. Бруниниеку, ул. Бривибас и далее по маршруту обратно в Пурвциемс.

Троллейбус № 19 – будет курсировать от диспетчерского пункта «Зиепниеккалнс» до ул. Инжениеру и обратно до диспетчерского пункта «Зиепниеккалнс».

Троллейбус № 25 – будет курсировать из Ильгюциемса по маршруту до ул. Кришьяня Валдемара, далее по ул. Кришьяня Валдемара, бульвару Райня, ул. Реймерса, бульвару Калпака, ул. Кришьяня Валдемара и далее по маршруту в Ильгюциемс.

Просим учитывать, что у троллейбусов, следующих в 1-й троллейбусный парк, будет изменено направление въезда.

МИНИБУСЫ

Минибус № 206 – из центра города будет курсировать по маршруту до ул. Марияс, далее по ул. Марияс, ул. Александра Чака, ул. Бруниниеку, ул. Бривибас и далее по маршруту. В центр города минибус будет курсировать по маршруту до ул. Бривибас, далее по ул. Бривибас, ул. Матиса, ул. Александра Чака, ул. Марияс и далее по маршруту.

Минибус № 224 – из центра города будет курсировать по ул. Марияс, ул. Александра Чака, ул. Бруниниеку, ул. Бривибас, ул. Сенчу, ул. Зирню, ул. Кришьяня Валдемара и далее по маршруту. В центр города минибус будет курсировать по маршруту до ул. Кришьяня Валдемара, далее по ул. Кришьяня Валдемара, ул. Зирню, ул. Сенчу, ул. Бривибас, ул. Матиса, ул. Александра Чака и ул. Марияс.

Минибус № 237 – из Иманты будет курсировать по маршруту до ул. Кришьяня Валдемара, далее по ул. Кришьяня Валдемара, бульвару Райня, ул. Реймерса, бульвару Калпака и далее по маршруту в Иманту.

Минибус № 241 – из аэропорта «Рига» будет курсировать по маршруту до ул. Кришьяня Валдемара, далее по ул. Кришьяня Валдемара, бульвару Райня, ул. Реймерса, бульвару Калпака и далее по маршруту в аэропорт «Рига».

ЭКСПРЕССЫ

Экспресс № 300 – из центра города будет курсировать по ул. Марияс, ул. Александра Чака, ул. Бруниниеку, ул. Бривибас, ул. Сенчу, ул. Зирню, ул. Кришьяня Валдемара и далее по маршруту. В центр города экспресс будет курсировать по маршруту до ул. Кришьяня Валдемара, далее по ул. Кришьяня Валдемара, ул. Зирню, ул. Сенчу, ул. Бривибас, ул. Матиса, ул. Александра Чака и ул. Марияс.

Экспресс № 316 – от ул. Вишкю будет курсировать по маршруту до ул. Меркеля, далее по ул. Меркеля и ул. Инжениеру. В направлении ул. Вишкю экспресс будет курсировать от ул. Инжениеру, затем по бульвару Райня и далее по маршруту.

Экспресс № 336 – из Золитуде будет курсировать по маршруту до ул. Кришьяня Валдемара, далее по ул. Кришьяня Валдемара, бульвару Райня, ул. Реймерса, бульвару Калпака и далее по маршруту в Золитуде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ

В связи с XXVI Всеобщим латышским праздником песни и XVI Праздником танцев из центра города до 0:30 часов 2 июля будут организованы дополнительные рейсы на следующих автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутах:

автобусных маршрутах №№ 3, 11, 12/23/26 (объединенный, следует через Каменный мост), 18, 24, 25, 37, 40, 50, 51, 53; трамвайных маршрутах №№ 1, 5, 7, 10, 11; троллейбусных маршрутах №№ 9, 14, 15, 17, 18, 22, 27.