В Виестурдарзсе после реставрации открыли Александровскую триумфальную арку

В Виестурдарзсе после реставрации вновь открыта Александровская триумфальная арка («Александровские ворота»), которой в этом году исполнилось 200 лет, сообщил Русскому TVNET координатор проектов Отдела общественных отношений Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

Были проведены работы по очистке арки, восстановлению штукатурки, реставрации металлических медальонов, восстановлению декоративных элементов, реставрации крыши, перекрытий и фундамента. Также рядом с аркой вырубили кусты.

«Проделана огромная работа по восстановлению этого важного памятника. Но мы не остановимся на достигнутом: уже на следующей неделе выделим средства на подсветку арки, чтобы осенью этот объект приносил еще большую радость рижанам и гостям города», - сказал председатель Комитета городского развития Рижской думы Максим Толстой.

В этом году арке исполняется 200 лет.

Ее построили в период с 1815 по 1817 год, в честь победы Российской империи в войне 1812 года и заслуг царя Александра I в разгроме французской армии.

Изначально Александровская триумфальная арка находилась на нынешней улице Бривибас у моста ВЭФ, но в 1904 году ее переместили на улицу Шмерля, в 1936 – на нынешнее место у Виестурдарзса.

Арка была в очень плохом техническом состоянии. На ее восстановление самоуправление Риги выделило 120 тысяч евро, реставрационные работы организовало Рижской агентство памятников.

В ожидании Вселатвийского праздника песни и танца, в Виестурдарзсе проведено и обслуживание памятника Праздника песни – почистили и обработали воском, почищена доломитная стена и восстановлены скамейки. Также Департамент окружающей среды и жилья провел большую работу, что восстановить фонтан, который будет радовать рижан и гостей города и после праздника.