Ушаков предупредил о ЧП на Южном мосту; движение на Краста замерло

«ЧП на Южном мосту, загорелась фура. Движение сильно затруднено, будьте осторожны!», - написал он.

В свою очередь, водители поделились в соцсетях своими наблюдениями - в этот район лучше не ехать: движение на улице Краста по направлению из центра в Кенгарагс просто замерло.

«Краста теперь стоит в 2 полосы»

«Из фуры чего-то много вытекло».

«По-моему колесо рвануло и влетел в ограждение»

«Я ехал за ней, потом решил обогнать слева, как только поровнялся у нее лопнуло правое колесо, тут же прижало к ограждению, помотало немного и через пару секунд остановилась. Смотрится жутковато. Если левое лопнуло бы, были бы все шансы завалиться на бок. Если такая махина перевернется на легковую, ужас...»