251 школьник не сдал госэкзамены по латышскому языку и математике

В этом году по сравнению с прошлым результаты централизованных экзаменов в школах не изменились, а экзамены по математике и латышскому языку не сдал 251 школьник, сообщает Государственный центр содержания образования.

Управления образования получили 19 103 сертификата о сдаче выпускниками централизованных экзаменов в средней школе. В прошлом году сертификаты получили 18 278 молодых людей.

По сравнению с предыдущим академическим годом результаты централизованных экзаменов не изменились. Немного улучшились результаты по латышскому, русскому и английскому языкам, а средний результат экзамена по математике остался прежним.

Как и в прошлом году, в государственных гимназиях результаты выше, чем в среднем по стране, а самые низкие результаты в вечерних и профессиональных школах.

Обязательными являются экзамены по математике, латышскому и иностранному языкам. Математику и латышский язык сдавали 13 800 школьников, английский язык - 12 500, русский язык - 2400, немецкий язык - 58, французский язык - 23 школьника. На несколько процентов увеличилось число учеников, выбравших экзамены по физике и биологии.

Оценку ниже 5% получили 28 выпускников по латышскому языку и 223 выпускника по математике. В прошлом году экзамен по латышскому языку не сдали 22 человека, по математике - 219.