Саласпилсская дума выиграла дело против Герхардса в Конституционном суде

Конституционный суд (КС) отменил распоряжение министра охраны среды и регионального развития Каспара Герхардса об отмене решения Саласпилсской краевой думы о создании постоянных комитетов. Распоряжение министра признано несоответствующим ч. 1 ст. 29 закона о самоуправлениях, сообщила агентству ЛЕТА представитель КС Кетия Стразда.

КС счел, что министр имеет право приостанавливать решения самоуправления, но не имеет права приостанавливать индивидуальные правовые акты - административные акты и индивидуальные решения по управлению, а также политические решения самоуправления.

В постановлении КС говорится, что депутат не подчиняется ни своей партии, ни другим организациям, но лишь своему собственному представлению об интересах жителей самоуправления. Из права депутата на сотрудничество проистекают субъективные публичные права, в том числе право участвовать в работе комитетов самоуправления. Решение думы является правовым актом о применении норм, а не создании норм, следовательно, индивидуальным правовым актом, а не нормативным актом, и министр приостанавливать его не может.

Постановление КС обжалованию не подлежит.

В своем иске Саласпилсская дума высказала мнение, что распоряжение министра нарушает 1-ю и 58-ю статьи Конституции - о том, что Латвия является независимым демократическим государством и о том, что Кабинету министров подчинены органы государственного управления.

В июле 2017 года Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) получило заявление депутата Саласпилсской думы с просьбой оценить ее решение о создании постоянных комитетов. Ознакомившись с ситуацией, МОССР призвало думу уточнить обязательные правила, установив, что количество членов каждой партии в комитете должно быть пропорционально количеству избранных от нее депутатов.